東ちづる氏の『妖怪魔混大百科』が待望のコミック化！ ３月23日より『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』の「第一話 火取り魔の怪」が、電子書籍で発売開始！

東ちづる氏の『妖怪魔混大百科』が待望のコミック化！ ３月23日より『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』の「第一話 火取り魔の怪」が、電子書籍で発売開始！