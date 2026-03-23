東ちづる氏の『妖怪魔混大百科』が待望のコミック化！ ３月23日より『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』の「第一話 火取り魔の怪」が、電子書籍で発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、東ちづる氏の『妖怪魔混大百科』を待望のコミック化し、『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』（原案：東ちづる、作画：星夢）の「第一話 火取り魔の怪」を３月23日（月）より電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、作画は、株式会社ラシクル（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：米田裕也） が担当しています。
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/0cmecOsr
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344854/images/bodyimage1】
『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』
「第一話 火取り魔の怪」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344854/images/bodyimage2】
【内容紹介】
縁 結希（えにし ゆうき）は、魔暮（まくら）小学校に転校してきた６年生。
転校初日の朝から変な夢を見た、引っ込み思案の結希は、友達ができるか不安を抱えながら登校する――。
家庭科の授業中、コンロのスイッチをひねると、結希の前に、火を司る妖怪・火取り魔が現れる。
「おいらが見えるのか？ 俺は今、消えそうなんだ」と必死に語りかけてくる火取り魔を目の前に、急に妖怪が見えるようになった結希は驚き、激しく動揺する。
隣の席の大輝からキャンプに誘われた結希は、釣りやバーベキューを通じて友達ができ、キャンプファイヤも楽しむ。
そのキャンプファイヤ中に、またも火取り魔が結希の前に現れ、驚かせるが、いつの間にか火取り魔がいなくなってしまう。
そして――。
結希の目の前に現れた妖怪・つなげるんには「座敷童子ちゃんを探している。協力してほしい」と告げられる。
妖怪が次々と消えていく謎、そして人間と妖怪の共生への道。
結希の新しい日常は、ここから大きく動き出す――。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344854/images/bodyimage3】
（撮影：レスリー・キー）
【東ちづる氏からのコメント】
子どもの頃、リアルがシンドくなると、自分で妄想する妖の世界で遊んでいました。マンガ家になることが夢だった私の大事な逃げ場所でした。その夢がこんなカタチで実現しました！
このマンガには、昔からいる座敷童や子泣き爺、死神、火取り魔たちと、私のオリジナル妖怪「つなげるん」たちが、分断だらけの人間界に出動します。子どもたちの冒険を描きながら、大人にも問いかけます。
「見ないふりをしていることはない？」「この世の摂理って思い込みじゃない？」「分かったつもりになっていない？」「妖怪より厄介なのは人間界なんじゃない？」と。
そして、「自分がこんなふうに妖怪にお願いされたらどうする？」と考えてみてほしいです。
妖怪は、昔から人間社会を映す鏡。きっと“人間の心”から生まれた存在ですから。
【原案】
東 ちづる（あずま ちづる）
俳優／一般社団法人 Get in touch 代表
広島県出身。会社員生活を経て芸能界へ。
ドラマや映画、情報番組の司会、コメンテーター、講演、出版など幅広く活躍。
2012年、アートや音楽、映像、舞台などのエンタメを通じて、誰も排除しない、“まぜこぜの社会”をめざす、「一般社団法人Get in touch」を設立。代表として活動中。
東京2020オリパラの公式映像「MAZEKOZEアイランドツアー」の企画・構成・キャスティング･演出・衣装デザイン・総指揮を担当。
2023年３月TED×Kyotoにスピーカー登壇。
なお、作画は、株式会社ラシクル（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：米田裕也） が担当しています。
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/0cmecOsr
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344854/images/bodyimage1】
『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』
「第一話 火取り魔の怪」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344854/images/bodyimage2】
【内容紹介】
縁 結希（えにし ゆうき）は、魔暮（まくら）小学校に転校してきた６年生。
転校初日の朝から変な夢を見た、引っ込み思案の結希は、友達ができるか不安を抱えながら登校する――。
家庭科の授業中、コンロのスイッチをひねると、結希の前に、火を司る妖怪・火取り魔が現れる。
「おいらが見えるのか？ 俺は今、消えそうなんだ」と必死に語りかけてくる火取り魔を目の前に、急に妖怪が見えるようになった結希は驚き、激しく動揺する。
隣の席の大輝からキャンプに誘われた結希は、釣りやバーベキューを通じて友達ができ、キャンプファイヤも楽しむ。
そのキャンプファイヤ中に、またも火取り魔が結希の前に現れ、驚かせるが、いつの間にか火取り魔がいなくなってしまう。
そして――。
結希の目の前に現れた妖怪・つなげるんには「座敷童子ちゃんを探している。協力してほしい」と告げられる。
妖怪が次々と消えていく謎、そして人間と妖怪の共生への道。
結希の新しい日常は、ここから大きく動き出す――。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344854/images/bodyimage3】
（撮影：レスリー・キー）
【東ちづる氏からのコメント】
子どもの頃、リアルがシンドくなると、自分で妄想する妖の世界で遊んでいました。マンガ家になることが夢だった私の大事な逃げ場所でした。その夢がこんなカタチで実現しました！
このマンガには、昔からいる座敷童や子泣き爺、死神、火取り魔たちと、私のオリジナル妖怪「つなげるん」たちが、分断だらけの人間界に出動します。子どもたちの冒険を描きながら、大人にも問いかけます。
「見ないふりをしていることはない？」「この世の摂理って思い込みじゃない？」「分かったつもりになっていない？」「妖怪より厄介なのは人間界なんじゃない？」と。
そして、「自分がこんなふうに妖怪にお願いされたらどうする？」と考えてみてほしいです。
妖怪は、昔から人間社会を映す鏡。きっと“人間の心”から生まれた存在ですから。
【原案】
東 ちづる（あずま ちづる）
俳優／一般社団法人 Get in touch 代表
広島県出身。会社員生活を経て芸能界へ。
ドラマや映画、情報番組の司会、コメンテーター、講演、出版など幅広く活躍。
2012年、アートや音楽、映像、舞台などのエンタメを通じて、誰も排除しない、“まぜこぜの社会”をめざす、「一般社団法人Get in touch」を設立。代表として活動中。
東京2020オリパラの公式映像「MAZEKOZEアイランドツアー」の企画・構成・キャスティング･演出・衣装デザイン・総指揮を担当。
2023年３月TED×Kyotoにスピーカー登壇。