『タテドラ最前線』発売記念 第一回タテドラセミナー 「タテドラプロモーション戦略」を４月２０日（月）に開催!! 『タテドラ最前線～ショートドラマパーフェクトガイド～』をご持参でセミナーに参加できます
飛鳥出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：黒川文雄）は、『タテドラ最前線』の発売を記念して、第一回タテドラセミナー「タテドラプロモーション戦略」を２０２６年４月２０日（月）に開催いたします。
第一回は、株式会社和雅CEO金光国さんをゲストに迎え、飛鳥出版代表黒川文雄が、現在急成長中のショートドラマ「タテドラ」の現状と未来、書籍を活用したプロモーション戦略について熱く語ります。
セミナー料金は無料。ショートドラマ専門誌『タテドラ最前線～ショートドラマパーフェクトガイド～』をご持参の方のみ、セミナーに参加いただけます。本をお持ちでない方も、当日、セミナー会場でのご購入で参加できます。
ぜひご予約の上、会場までお越しください。
３月２３日（月）発売の『タテドラ最前線～ショートドラマパーフェクトガイド～』は急成長するショートドラマ市場の全貌を初めて体系的にまとめた“日本初”の新時代のドラマ専門誌｡
１００億円規模へと成長した市場構造､DMM･ドコモ･吉本など大手企業参入の背景を徹底分析｡さらに業界キーパーソンにインタビュー､中国俳優グラビア､七大未来予測まで、２０２６年の映像トレンドを完全解説したガイドブックです｡
■『タテドラ最前線』発売記念
第一回タテドラセミナー
「タテドラプロモーション戦略」
日時：4月20日(月) 14時～
定員：50名 （要予約）
会場：東京都中央区八丁堀1丁目4-2
加藤産商ビル4階（八丁堀）
セミナー料金：無料（参加資格：「タテドラ最前線」持参の方）
※本をお持ちでない方も当日会場でのご購入で参加できます
▼セミナーの予約はこちらから▼
https://sgfm.jp/f/tatedoraseminar
■『タテドラ最前線』公式ページ
https://tatedora.com
■『タテドラ最前線
～ショートドラマパーフェクトガイド～』
1,760円（税込） 3月23日発売
Ａ４/９６ページ/オールカラー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage1】
▲『タテドラ最前線』の発売を記念して、第一回タテドラセミナーを開催。この本をご持参の方はセミナーに参加できます（要予約）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage2】
▲第一回ゲストは株式会社和雅CEO金光国さん。ショートドラマの先駆者で、日・中・韓を中心にショートドラマのヒット作を次々と生み出している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage5】
配信元企業：飛鳥出版株式会社
第一回は、株式会社和雅CEO金光国さんをゲストに迎え、飛鳥出版代表黒川文雄が、現在急成長中のショートドラマ「タテドラ」の現状と未来、書籍を活用したプロモーション戦略について熱く語ります。
セミナー料金は無料。ショートドラマ専門誌『タテドラ最前線～ショートドラマパーフェクトガイド～』をご持参の方のみ、セミナーに参加いただけます。本をお持ちでない方も、当日、セミナー会場でのご購入で参加できます。
ぜひご予約の上、会場までお越しください。
３月２３日（月）発売の『タテドラ最前線～ショートドラマパーフェクトガイド～』は急成長するショートドラマ市場の全貌を初めて体系的にまとめた“日本初”の新時代のドラマ専門誌｡
１００億円規模へと成長した市場構造､DMM･ドコモ･吉本など大手企業参入の背景を徹底分析｡さらに業界キーパーソンにインタビュー､中国俳優グラビア､七大未来予測まで、２０２６年の映像トレンドを完全解説したガイドブックです｡
■『タテドラ最前線』発売記念
第一回タテドラセミナー
「タテドラプロモーション戦略」
日時：4月20日(月) 14時～
定員：50名 （要予約）
会場：東京都中央区八丁堀1丁目4-2
加藤産商ビル4階（八丁堀）
セミナー料金：無料（参加資格：「タテドラ最前線」持参の方）
※本をお持ちでない方も当日会場でのご購入で参加できます
▼セミナーの予約はこちらから▼
https://sgfm.jp/f/tatedoraseminar
■『タテドラ最前線』公式ページ
https://tatedora.com
■『タテドラ最前線
～ショートドラマパーフェクトガイド～』
1,760円（税込） 3月23日発売
Ａ４/９６ページ/オールカラー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage1】
▲『タテドラ最前線』の発売を記念して、第一回タテドラセミナーを開催。この本をご持参の方はセミナーに参加できます（要予約）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage2】
▲第一回ゲストは株式会社和雅CEO金光国さん。ショートドラマの先駆者で、日・中・韓を中心にショートドラマのヒット作を次々と生み出している。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344859/images/bodyimage4】
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