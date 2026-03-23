創立100周年企画「野村カウントダウン動画リレー」がギネス世界記録™に認定

野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」）は、創立100周年企画として実施した、世界中の野村グループ役職員が「百万両貯金箱」を部署やチームで受け渡していく動画をつないだリレー形式のビデオチェーンで、このたびギネス世界記録™に認定されました。

このビデオチェーンは、100周年を迎える100日前から、「野村カウントダウン動画リレー」と題して、カウントダウン形式で社内サイト上にて公開しました。動画に登場する「百万両貯金箱」は1950年代に野村證券が戦後の日本で証券民主化を進めるために100万個以上を配布したものです。

創立時わずか89名からスタートした野村グループは現在、約90の国籍を持つ約28,000名の役職員を抱えるグローバルな金融グループへ成長しました。本動画への参加を通じて、グループ役職員が当社のこれまでの歩みをふり返る機会とできるよう、この企画を実施しました。

その結果、世界中で働く野村グループ役職員4,000名以上が参加、1,000本を超える動画が投稿され、最終的には記録認定の条件を満たす765本の動画をつないだビデオチェーンがギネス世界記録™に認定されました。

2026年3月4日には、ギネス世界記録™公式認定証の授与式が行われました。

■奥田グループCEOコメント

創立100周年という節目を迎え、長年にわたり野村グループを支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。

今回の取組みでは、「百万両貯金箱」を受け渡す動画リレーを通じて、先人たちから思いを受け継ぎ、挑戦や成長への決意を改めて共有し、次の100年へ向けた歩みを進める機会となりました。世界中の仲間がひとつにつながって参加できたことを、大変誇りに思います。

今後も、私たちのパーパス「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」のもと、持続可能な成長と社会的価値の創造に、一層注力してまいります。

■認定されたギネス世界記録™について

【記録名】

貯金箱を使って渡していく最大のオンラインビデオチェーン

Largest online video chain passing and using a piggy bank / money box

【つなげたビデオ数】765本

【記録認定日】2026年2月6日

ギネス世界記録™への道のり Our Road to the GUINNESS WORLD RECORDS™ Title

■関連情報

野村グループ創立100周年記念サイト

以 上