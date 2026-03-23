自然食品の流通事業を手がけるプレマ株式会社(代表：中川 信男、所在地：京都市中京区)は、オーストラリア発のオーガニック竹由来のウェアブランド「BOODY(ブーディ)」とコラボレーションした、プレマルシェオリジナルのアンダーウェアおよびルームウェアを販売しています。

発売から約2ヶ月が経ち、敏感肌の方や本物志向のお客様を中心に「肌触りがやさしい」「着けているのを忘れるほど軽い」と好評をいただいています。通気性と吸湿性に優れた竹由来素材を使用しているため、汗ばむ季節でも快適に過ごせるリラックスウェアです。





販売ページ

https://www.binchoutan.com/premarche/goods.html#premarche





プレマルシェ×BOODY(ブーディ)コラボのウェア





■Premarche(プレマルシェ)×BOODY(ブーディ)コラボ商品の特長

【シェイパーパッドブラ】

ストラップの締め付け、面倒なホック、ワイヤーなどのストレスを取り除いた、ストレスフリーなブラジャー。やわらかな竹由来素材が身体にやさしくフィットし、快適な着心地と程よいサポート力を感じられます。両立しました。背中側には、神聖幾何学に基づく生命のシンボル「フラワーオブライフ」をプリントしています。





シェイパーパッドブラ





＜特長＞

・肌ざわりのやわらかな竹由来素材

・低刺激

・防臭・抗菌・抗真菌効果

・静電気防止

・高い通気性

・ブラパッド付き(取り外し可)





＜仕様＞

カラー ： ブラック／ライトグレー／ヌード

プリント色： シルバー(ブラック)、チャコールグレー(ライトグレー)、

ホワイト(ヌード)

素材 ： レーヨン(竹由来)79％、ナイロン15％、ポリウレタン6％





【ミディブリーフ】

ヒップをやさしく包み込むミディアム丈ショーツ。締め付け感の少ないウエストゴムで、自然なフィット感と快適な履き心地です。仙骨付近には、神聖幾何学模様の「フラワーオブライフ」をプリントしています。発売後、売り切れが相次ぐほど、特にご好評をいただいているアイテムです。





ミディブリーフ





＜特長＞

・やわらかな竹由来素材

・低刺激

・防臭・抗菌・抗真菌効果

・静電気防止

・高い通気性





＜仕様＞

カラー ： ブラック／ライトグレー／ヌード

プリント色： シルバー(ブラック)、チャコールグレー(ライトグレー)、

ホワイト(ヌード)

素材 ： レーヨン(竹由来)79％、ナイロン15％、ポリウレタン6％









【ルームパンツ】

伸縮性に優れた竹由来素材を使用したルームパンツ。ヒップのドレープから裾にかけて美しくシェイプされたテーパードシルエットで、リラックス感とスタイリッシュさを両立しました。肌触りのなめらかさは抜群！自宅でのくつろぎ時間はもちろん、ヨガウェアやスポーツウェアとしてもおすすめです。仙骨付近には神聖幾何学模様の「フラワーオブライフ」をプリントしています。





ルームパンツ

フラワーオブライフのプリント





＜特長＞

・低刺激

・防臭・抗菌・抗真菌効果

・静電気防止

・高い通気性

・優れた吸湿性と体温調節機能

・UV保護特性





＜仕様＞

プリント色： シルバー

カラー ： ストーム

素材 ： レーヨン(竹由来)92％、ポリウレタン8％









■開発背景

プレマ株式会社は、「あなたが大切に思う人をあなたが大切にできるようにお手伝いしたい。それが、どこかの誰かにそして無限の未来にきっと繋がっていく……」という理念のもと事業を展開しています。

その想いを、日常の中で実際に手に取っていただける形にしたのが、プレマルシェのオリジナルグッズです。国内外の「ほんまもん」の商品だけをご紹介してきたプレマルシェが、次に実現したかったのが、ストレスフリーな下着の開発でした。そこでコラボレーションしたのが、竹由来素材のアンダーウェアで知られるオーストラリアのブランド「BOODY」です。

高い機能性と環境への配慮を両立したBOODYの製品に、プレマルシェのシンボルである生命の象徴「フラワーオブライフ」をプリント。まるで「第二の肌」のような、心地よい着用感を目指しました。









■BOODYについて

・極上の肌触りと着心地の良さ

オーガニックバンブー(竹)を素材とした、やわらかく軽やかな肌触りが最大の特徴。低刺激で肌に優しく寄り添い、着ているのを忘れるほどの快適さを提供します。





・竹由来の優れた機能性(抗菌・防臭・吸湿)

竹が本来持つ天然の抗菌・防臭作用により、ニオイを抑えて清潔に保ちます。また吸湿性に優れているため、汗によるベタつきを防ぎ、さらさらとした状態が持続します。スポーツや登山にも最適です。





・一年中快適な温度調節機能

高い通気性と温度調節機能を備えており、夏は涼しく、冬は暖かく、季節を問わず一年中快適に着用できます。UVカット(UPF+50)効果があります。





・徹底した環境配慮

農薬や化学肥料を使わずに雨水のみで育つオーガニックバンブーを使用。製造工程でも水の再利用(クローズドループシステム)や生地の廃棄削減に努め、パッケージに至るまで環境負荷を抑えた持続可能なモノづくりを追求しています。





・国際的な信頼を得た高い安全性

有害物質を含まないことを証明する「エコテックス」をはじめ、「B Corp」「エコサート(オーガニック認証)」など、環境・社会・動物愛護における複数の国際的な認証を取得しています。





BOODY

https://www.binchoutan.com/boody/index.html





BOODYブランドイメージ





■購入先

・通販サイト「びんちょうたんコム」

http://www.binchoutan.com

・実店舗「プレマルシェ・オーガニクス」

https://www.binchoutan.com/showroom.html









■会社概要

プレマ株式会社

所在地 ： 〒604-8331

京都市中京区三条通猪熊西入御供町308

プレマヴィレッジ京都三条

公式サイト： http://www.prema.co.jp/