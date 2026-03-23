ごきげんな日々を届けるスコーン専門店「THE BUTTER & SCONE 芦屋本店」は、2026年3月29日(日)14時より、無料試食イベント「焼きたての誘惑 初春のスコーンごちそう会」を開催いたします。

本イベントは、過去3回すべて募集開始から10分で定員を超える応募が集まる人気企画で、今回が第4回目の開催となります。





スコーンとバター





■ スコーン専門店だからこそできる体験

スコーンは本来、焼き上がりから時間が経ってから食べられることがほとんどで、“焼きたてすぐ”の状態を味わえる機会はほとんどありません。

本イベントでは、店内で焼き上げたスコーンをオーブンから取り出し、数分以内という最も美味しい状態でそのままお召し上がりいただきます。スコーン専門店だからこそ実現できる、特別な体験です。









■ スタッフも驚く「焼きたての美味しさ」

きっかけは、店内で働くスタッフの声でした。焼き上がったスコーンを試食した際、「焼きたては、普段とまったく違う！」「ビックリするくらい美味しい！」という声がスタッフから多く上がったことから、この体験をお客様にも届けたいと考え、本イベントが生まれました。外は軽やかにさくっと。中は驚くほどふわっと。“焼きたて数分”でしか味わえない食感と香りをお楽しみいただきます。





焼きたてスコーン





■ バターの香りに包まれる、ごちそう時間

オーブンを開けた瞬間に広がる、バターの甘く豊かな香り。焼きたてのスコーンに、当店人気のバターをたっぷり添え、紅茶とともにご提供いたします。その場の空気ごと味わうような、特別な“ごちそう時間”をお届けします。

当店オリジナルバターは、バターをホイップさせ、イタリアンメレンゲを合わせたふわふわのバターです。リピート率NO.1の人気商品です。





オリジナルバター





■お召し上がりいただける焼きたてスコーン

・モイストスコーン「苺＆いちご」

フランス産の発酵バターを使用したしっとりとした食感のモイストスコーン。

その中でも女性とお子様の人気NO.1の「苺＆いちご」をご用意いたします。





苺＆いちご





・＆スコーン

オリジナルバターを美味しく食べていただくために開発したミニスコーン。

生地を何度も折り返すことで、ふわっとした食感を出しています。グラスフェッドバターを使った濃厚な生地とオリジナルバターの組み合わせを当日はお楽しみください。





・紅茶

スコーンにぴったり合う紅茶をご提供いたします。









■ さらに参加者全員に手土産も

本イベントはご応募いただいた中から抽選で10名様限定での開催となります。

ご参加いただいた方全員に、ご自宅でも楽しめるスコーンのお土産をご用意しています。









■ 開催概要

日時 ：2026年3月29日(日) 14時

場所 ：THE BUTTER & SCONE 芦屋本店

参加費 ：無料

定員 ：10名(抽選)

応募開始：2026年3月23日(月) 21：00～

＊当店のInstagramにて告知致しますのでフォローをお願いいたします。









■ “ここでしか味わえないごきげんな体験”を届ける

THE BUTTER & SCONEは、スコーンとバターを通じて「ごきげんになる時間」をご提供しています。毎日の朝食に、友達と会う時の食卓にお使い頂いているお店です。

本イベントでは、日常ではなかなか体験できない、焼きたての一瞬の美味しさをお楽しみいただきます。









■ 店舗情報

店名 ： THE BUTTER & SCONE 芦屋本店

所在地 ： 〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町5-3

Instagram： https://www.instagram.com/the_butter_scone_ashiya/





THE BUTTER＆SCONE芦屋店 外観