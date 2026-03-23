学生たちが飼育し、実習に協力してくれる生き物たちと一般の人たちが触れ合える学校動物園・水族館「いきもの発見ラボ」が３月28日(土)、グランドオープンします。約120種の生き物たちと出会い、触れ合える楽しいイベントです。是非ともお越しいただければと思います。

3月14日(土)には内見会を開催し、招待した近くの保育園児らが犬の餌やりやブラッシングをはじめ、ヒトデやウニに触って歓声を上げるなど、生き物たちとの触れ合いを楽しんでいました。■開館時間は13:30～15:00 イベント内容については、ふれあい・餌やり体験、犬のブラッシング体験、犬の健康チェック体験を予定していますが、時間は本校のホームページでご確認ください。■会場： 岡山市北区半田町8-3岡山理科大学専門学校の各校舎■駐車場：お車でお越しの際には駐車場（下記地図参照）をご利用ください。当日は10:00～12:00にオープンキャンパスを開催しますが、13時以降であれば駐車可能になります。※メモ※ 本校には犬、猫、鳥類、爬虫類など約30種類50個体の実習動物と約90種7500個体の水生生物がおり、学生たちは普段、動物看護やトリミング、飼育管理などの実習を通じて、生き物の命と日々向き合っています。こうした生き物と触れ合うことによって子どもたちに「生命の尊さ」を学ぶ場を提供したいのと、本校をより身近な存在として感じていただきたいと考え、本イベントを立ち上げました。 実習動物たちは種類別に校内を６ゾーンに分けて展示（添付リーフレット参照）。生きた化石と呼ばれる古代魚「ネオケラトドゥス・フォルステリ」をはじめ、ウミガメやネコザメ、胴体の模様がミッキーマウスに似た熱帯魚「ミッキーマウスプラティ」、全身が落ち葉のような「リーフフィッシュ」、人気者のチンアナゴ、小さくて可愛い「サカサクラゲ」、タツノオトシゴ、フクロウなど。子どもたちが喜びそうな生き物たちがたくさんいます。生き物の紹介、ふれあいや餌やり体験のサポートまで、専門知識を持つ学生が担当します。 今後は不定期ですが、2カ月に1回程度の公開を予定しています。開館日は随時、ホームページで告知させていただきます。開館日には毎回、特別なイベントを用意しますので、ご期待ください。

本件のお問い合わせ先

岡山理科大学専門学校（代表：086-228-0383）担当：櫨山 麻理 （はぜやま・まり）メール：hazeyama@risen.ac.jp

岡山理科大学専門学校と報道用駐車場のご案内

https://www.risen.ac.jp/