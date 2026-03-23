自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROⅡ」を個人のクルマに導入いただいたお客様へのインタビューをもとにした導入事例を公開しました。 本事例では、長年の飲酒習慣を持つ60代のご主人と、それを支えるご家族への取材を通じて、導入に至る経緯と、その後の生活の変化について紹介しています。

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260323/69c0c0a55a2b6.pdf

■アルコール・インターロック導入事例はこちらからhttps://alcohol-interlock.com/carsales/voice/

アルコール・インターロックについて

アルコール・インターロックシステム「ALC-ZEROⅡ」は東海電子株式会社が製造・販売する自動車搭載型アルコール検知器です。呼気吹き込み式でアルコール検知時にエンジン始動を防止し、一般的な車両であれば後付けが可能です。

アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROⅡ」製品ページ：https://alcohol-interlock.com/device/

アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト

■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイトアルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部E-mail:info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子株式会社 IL推進事業部Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_ilX：https://x.com/tokai_denshiLine：@700xyfip ■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。https://transport-safety.jp/archives/26257 ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/