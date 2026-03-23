TVアニメ『シャンピニオンの魔女』のLINEスタンプが登場！！
株式会社arma bianca
株式会社アルマビアンカはTVアニメ『シャンピニオンの魔女』のLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ『シャンピニオンの魔女』のLINEスタンプ配信を3月23日より開始いたしました。
TVアニメ『シャンピニオンの魔女』よりLINEスタンプの登場です。
ルーナたちと一緒にトークを盛り上げましょう！
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://line.me/S/sticker/33216676
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：info@armabianca.com
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