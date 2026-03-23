口コミ評価4以上。肉好き達がこぞって絶賛するブラジリアンスタイルステーキ店「GYU JIKABY」。オープン半年記念でスペシャルメニューを提供

株式会社ムジャキフーズ

飲食店の開業・経営を総合的に支援する株式会社ムジャキフーズ（本社：東京都渋谷区恵比寿、資本金：1億円、代表取締役社長：田代隼朗）の「トラスト方式」を活用したブラジリアンステーキ店「GYU JIKABY」。2025年8月のオープンから半年記念として、感謝のスペシャルメニューを提供する。

独立という夢を達成して。半年間を振り返る

飲食業界で料理の腕を磨いてきた店主の小倉洋介氏。20代の頃から自身の店を開くことを目標しており、当社のトラスト方式を知ったことをきっかけに独立へと踏み出した。

「時代時代で移り変わっていく飲食業界と、経験を積むごとに変わってくる自分の考え方。思い返すと、その年代毎にやりたい店というのが少しずつ変化し、最終的にこのブラジリアンスタイルステーキの店に辿り着きました。資金や物件を考えると、なかなか一歩前に進むことができなかった時にTORANAVIを見つけました。あの頃の自分はまさか自由が丘で店を出しているとは思いもしなかったです。」

自由が丘という場所を提案された時、最初は自分が描いている店と合わないのではないかと悩んだという小倉氏。現在は住民の方はもちろん、近隣の店舗の方々に支えられながら多くのファンを生み出しており、この場所で出店できてよかったと語る。

店頭の様子半年間で有名人の来店も徐々に増えている

毎日でも食べたい。肉好きがハマるブラジリアンスタイル

GYU JIKABYのステーキは、肉は表面だけ焼き、レア状態でお客様に提供する。

熱々の鉄板で自分好みで焼くスタイルなので、提供にも時間がかからず、忙しい時でもスムーズにステーキを味わうことができる。

また、店の人気の理由の一つであるソースは、玉ねぎとビネガーのさっぱりした「モーリョヴェルデ」、醤油とガーリックをベースとした「ローストガーリック醤油」、辛いの好きな人向けニンニクたっぷり「ピリピリ」の3種類が楽しめる。

最大550gが食べれる！半年記念＆花見シーズンのスペシャルメニュー

大満足のボリューム

3月27日～4月5日までの期間限定で「半年記念！肉祭り！」を開催する。この期間内限定（17：00～）で、通常メニューに50gか100gの肉を増量できる。メニューによっては最大550gが食べれる贅沢なキャンペーンだ。

また、花見シーズンに合わせて、テイクアウト用のステーキBOXも提供する。自由ヶ丘で花見を楽しむ人は、ぜひ手ぶらで来て限定BOXをご堪能あれ。

写真はイメージです

■店舗概要

店名 ：GYU JIKABY

店舗住所 ：〒152-0035 東京都目黒区自由が丘１丁目１１－２

営業時間 ： 11：00～22：30

電話番号 ：03-6421-1501

Instagram：@ happysteak_yochan

■株式会社ムジャキフーズについて

設立 ：1997年3月

代表者 ：代表取締役社長 田代隼朗

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿４-２０-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

資本金 ：1億円

事業内容：繁盛店店主の輩出・育成

繁盛店育成の業務委託による店舗展開

トラスト方式のサポート及びコンサルティング

ムジャキフーズ公式WEBサイト：https://www.mujaki-foods.com/

開業支援サービス「トラナビ」 公式サイト：https://trust-navi.com