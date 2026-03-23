“ ちょっと食べたい ”に寄り添うひとくちアイス「プチパーティー」「プチドーナツ」新発売
オハヨー乳業株式会社
好きなときに、好きな分だけ楽しめるひとくちサイズのアイスです。甘くてひんやりとした味わいと、すっと溶けるくちどけで、食後のデザートや仕事の合間など、日常のさまざまな間食シーンに寄り添います。
- 2つの食感とフレーバーを楽しめるアソート
なめらかなくちどけを楽しめる「プチパーティー」と、ザクザク食感の「プチドーナツ」の2種類。それぞれ3種類のフレーバーを詰め合わせたアソートタイプです。「プチパーティー」（バニラ・チョコレート・いちごミルク）「プチドーナツ」（チョコ・キャラメル・いちご）ハート形やドーナツ形など見た目のかわいらしさも特長です。その日の気分に合わせてフレーバーを選べる楽しさがあります。
- 気分が上がるパッケージデザイン
毎日の中で「ごきげんになれるアイテム」を目指し、冷凍庫を開けるたびに気分が上がるよう、明るいピンクとブルーのポップなデザインに仕上げました。袋は食べ進めるごとに小さく畳めるピロー型で、省スペースで保管できます。
- 内容量：10ml×18個
- 希望小売価格：450円（税別）/ 486円（税込）
- 販売地域：全国
- 発売日：2026年4月1日
企業情報
オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本篤）は、“ちょっと食べたい”気持ちに寄り添うひとくちサイズのアイス「プチパーティー」「プチドーナツ」を、2026年4月1日より発売いたします。
「プチパーティー」「プチドーナツ」は、甘いものを少しだけ楽しみたいときや、気分転換にひとくち食べたいときなど、日常の中にある「ちょっと食べたい」間食シーンに着目した、好きなときに好きな分だけ楽しめるひとくちサイズのアイスです。なめらかな口どけの「プチパーティー」と、ザクザク食感の「プチドーナツ」の2種類で、フレーバーの組み合わせやかわいらしい形状も楽しめる商品です。
■商品特長（ここがポイント！）- “ ちょっと食べたい ”にぴったり
好きなときに、好きな分だけ楽しめるひとくちサイズのアイスです。甘くてひんやりとした味わいと、すっと溶けるくちどけで、食後のデザートや仕事の合間など、日常のさまざまな間食シーンに寄り添います。
- 2つの食感とフレーバーを楽しめるアソート
なめらかなくちどけを楽しめる「プチパーティー」と、ザクザク食感の「プチドーナツ」の2種類。それぞれ3種類のフレーバーを詰め合わせたアソートタイプです。「プチパーティー」（バニラ・チョコレート・いちごミルク）「プチドーナツ」（チョコ・キャラメル・いちご）ハート形やドーナツ形など見た目のかわいらしさも特長です。その日の気分に合わせてフレーバーを選べる楽しさがあります。
- 気分が上がるパッケージデザイン
毎日の中で「ごきげんになれるアイテム」を目指し、冷凍庫を開けるたびに気分が上がるよう、明るいピンクとブルーのポップなデザインに仕上げました。袋は食べ進めるごとに小さく畳めるピロー型で、省スペースで保管できます。
■商品概要- 商品名（種類別）
プチパーティー（アイスクリーム）
プチドーナツ（アイスミルク）
- 内容量：10ml×18個
- 希望小売価格：450円（税別）/ 486円（税込）
- 販売地域：全国
- 発売日：2026年4月1日
企業情報
オハヨー乳業株式会社
代表取締役社長：藤本 篤
本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565
創業 ：1953年6月29日
コーポレートURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/