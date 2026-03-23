“ ちょっと食べたい ”に寄り添うひとくちアイス「プチパーティー」「プチドーナツ」新発売

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本篤）は、“ちょっと食べたい”気持ちに寄り添うひとくちサイズのアイス「プチパーティー」「プチドーナツ」を、2026年4月1日より発売いたします。

「プチパーティー」「プチドーナツ」は、甘いものを少しだけ楽しみたいときや、気分転換にひとくち食べたいときなど、日常の中にある「ちょっと食べたい」間食シーンに着目した、好きなときに好きな分だけ楽しめるひとくちサイズのアイスです。なめらかな口どけの「プチパーティー」と、ザクザク食感の「プチドーナツ」の2種類で、フレーバーの組み合わせやかわいらしい形状も楽しめる商品です。

■商品特長（ここがポイント！）

■商品概要

- “ ちょっと食べたい ”にぴったり好きなときに、好きな分だけ楽しめるひとくちサイズのアイスです。甘くてひんやりとした味わいと、すっと溶けるくちどけで、食後のデザートや仕事の合間など、日常のさまざまな間食シーンに寄り添います。- 2つの食感とフレーバーを楽しめるアソートなめらかなくちどけを楽しめる「プチパーティー」と、ザクザク食感の「プチドーナツ」の2種類。それぞれ3種類のフレーバーを詰め合わせたアソートタイプです。「プチパーティー」（バニラ・チョコレート・いちごミルク）「プチドーナツ」（チョコ・キャラメル・いちご）ハート形やドーナツ形など見た目のかわいらしさも特長です。その日の気分に合わせてフレーバーを選べる楽しさがあります。- 気分が上がるパッケージデザイン毎日の中で「ごきげんになれるアイテム」を目指し、冷凍庫を開けるたびに気分が上がるよう、明るいピンクとブルーのポップなデザインに仕上げました。袋は食べ進めるごとに小さく畳めるピロー型で、省スペースで保管できます。- 商品名（種類別）

プチパーティー（アイスクリーム）

プチドーナツ（アイスミルク）

- 内容量：10ml×18個- 希望小売価格：450円（税別）/ 486円（税込）- 販売地域：全国- 発売日：2026年4月1日

企業情報

オハヨー乳業株式会社

代表取締役社長：藤本 篤

本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565

創業 ：1953年6月29日

コーポレートURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/