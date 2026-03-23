“ なめらか食感×カスタードのコク”「なめらか贅沢な焼プリン」新発売

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本篤）は、なめらか食感と濃厚なカスタードの味わいを楽しめる「なめらか贅沢な焼プリン」を、2026年4月7日に発売いたします。

当社の生活者調査では、好きなプリンの食感として「なめらか」、味わいとして「カスタード」が高い支持を得ていることが分かりました。素材の配合や食感設計にこだわり、心までなめらかに満たすような贅沢な味わいを追求。焼プリンでありながら濃厚でなめらかな、満足感のある味わいです。

■商品特長（ここがポイント！）

■商品概要

- “ なめらか食感×カスタードのコク ”王道のおいしさ消費者調査でも支持の高い「なめらか食感」と「カスタードの味わい」に着目。新鮮な卵と生クリームを贅沢に使用し、濃厚でありながらすっとほどけるくちどけを実現しました。なめらかさの中に、しっかりとしたコクが広がる味わいに仕上げています。- 一流パティシエも認めるおいしさ当社で実施した関東エリアのパティシエ20名対象のアンケート調査では、約80％が「美味しさ10点満点中7点以上」と評価。卵のコクや洋酒の風味のバランスが良く、奥行きのある味わいが評価されています。- “ なめらか食感 ”が伝わるパッケージへ天面のフタやシールには、「なめらか」「贅沢」という価値がひと目で伝わるデザインを採用しました。濃厚で上質な味わいを想起させるデザインで、売場でもシリーズの魅力が直感的に伝わるパッケージに仕上げています。【シリーズ2品のご紹介】- なめらか贅沢な焼プリン カスタード 毎日指定農場から届く新鮮な卵、生乳や生クリームを贅沢に使用した、濃厚でコクのあるカスタードプリンです。はちみつや洋酒、さらにマスカルポーネと蔵王産クリームチーズを隠し味として加えることで、奥行きのある味わいが広がります。- なめらか贅沢な焼プリン クリームチーズ世界中から厳選した複数のクリームチーズと蔵王産クリームチーズをブレンド。さらに生乳・生クリーム、毎日指定農場から届く新鮮な卵を使用し、濃厚でありながらなめらかな食感を実現しました。チーズのコクとやさしい甘みが調和した贅沢な味わいです。- 商品名

なめらか贅沢な焼プリン カスタード

なめらか贅沢な焼プリン クリームチーズ

- 内容量：105g- 希望小売価格：185円（税別）/ 199円（税込）- 販売地域：全国- 発売日：2026年4月7日

企業情報

オハヨー乳業株式会社

代表取締役社長：藤本 篤

本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565

創業 ：1953年6月29日

コーポレートURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/