“The Tokyo Bay Resort PLAISIR”仮ウエディングサロンオープン 2026年3月23日（月）
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長：中嶋 大祐、以下IKKHD）が、東京都銀座に仮ウエディングサロンをオープンいたしました。
概要
東京都江東区有明一丁目に建設中の“The Tokyo Bay Resort PLAISIR”（読み：ざ とうきょう べい りぞーと ぷれじーる）オープンは2027年2月を予定しております。オープンに先駆けて東京都中央区銀座に予約・相談受付ができるサロンを設置。結婚式の相談や打ち合わせがスタートします。
建設予定地は、海との触れ合いやスポーツ、レクレーションの場として楽しめる有明親水海浜公園内に位置しており、マリンスポーツやレストラン、カフェ等、自然と人がよく深く繋がり、夢中になれる非日常なひとときを提供します。
東京都報道発表資料（2024 年1月30 日）
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/01/2024013008
店舗の概要
（1）施設名 The 東京ベイ・リゾート・プレジール
（2）事業所名 東京第2支店
（3）設備 レストラン、カフェ、マリン＆ビーチスポーツ
（4）所在地 東京都江東区有明一丁目
（5）出店面積 約1,250 平方メートル （予定）
（6）開業時期 2027 年2月（予定）
本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円
[代表者] 代表取締役社長 中嶋 大祐
[売上高] 2025年10月期連結売上高22,455百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容]
グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社