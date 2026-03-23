“The Tokyo Bay Resort PLAISIR”仮ウエディングサロンオープン　2026年3月23日（月）

写真拡大 (全2枚)

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長：中嶋　大祐、以下IKKHD）が、東京都銀座に仮ウエディングサロンをオープンいたしました。




概要



　東京都江東区有明一丁目に建設中の“The Tokyo Bay Resort PLAISIR”（読み：ざ　とうきょう　べい　りぞーと　ぷれじーる）オープンは2027年2月を予定しております。オープンに先駆けて東京都中央区銀座に予約・相談受付ができるサロンを設置。結婚式の相談や打ち合わせがスタートします。


　　


　　建設予定地は、海との触れ合いやスポーツ、レクレーションの場として楽しめる有明親水海浜公園内に位置しており、マリンスポーツやレストラン、カフェ等、自然と人がよく深く繋がり、夢中になれる非日常なひとときを提供します。



　



東京都報道発表資料（2024 年1月30 日）


https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/01/2024013008



店舗の概要



（1）施設名 　　　　The 東京ベイ・リゾート・プレジール


（2）事業所名 　　　東京第2支店


（3）設備 　　　　　レストラン、カフェ、マリン＆ビーチスポーツ


（4）所在地 　　　　東京都江東区有明一丁目


（5）出店面積 　　　約1,250 平方メートル （予定）


（6）開業時期 　　　2027 年2月（予定）





本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5



会社概要


[社名]　アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社


[証券コード]　2198東証プライム


[住所]　佐賀県伊万里市新天町722-5


[設立]　1995年11月1日


[資本金]　351百万円


[代表者]　代表取締役社長　中嶋　大祐


[売上高]　2025年10月期連結売上高22,455百万円


[ホームページ]　https://www.ikk-grp.jp/


[事業内容]


グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供



[グループ会社]　アイ・ケイ・ケイ株式会社


　　　　　　　　PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA


　　　　　　　　アイケア株式会社


　　　　　　　　株式会社明徳庵


　　　　　　　　Ambihone株式会社