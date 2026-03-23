三井住友銀行「Olive」、D.LEAGUE CHAMPIONSHIP観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンを開催

株式会社三井住友銀行

個人のお客さま向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」を提供する三井住友銀行は、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」の観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンを、2026年3月25日（水）から2026年4月30日（木）まで開催します。

本キャンペーンでは、期間中に条件を満たした方の中から抽選で、D.LEAGUE CHAMPIONSHIPのS席50席分をプレゼントします。Oliveへの新規加入者、三井住友銀行口座からOlive口座への切替ユーザーに加え、既存のOliveユーザーも対象です。

日本発のプロダンスリーグとして注目を集めるD.LEAGUEは、圧巻のパフォーマンス、チームごとの世界観、そして会場ならではの熱量で、若い世代を中心に高い支持を集めています。またOliveもサービス開始以降、新規で開設されたお客さまの約半数が20代以下の方となり、アルバイト等の給与振込先口座としての活用や決済、口座、証券、ポイントを1つのアプリで管理できる利便性を魅力に感じていただいております。

今回のキャンペーンでは、D.LEAGUEの魅力を“画面越し”ではなく“現地”で体感できる機会を提供することでOliveを、より多くの方に知っていただき、使い始めるきっかけにつなげてまいります。

【キャンペーン概要】

■期間：2026年3月25日（水）～4月30日（木）

■対象者：Oliveをお持ちの方（新規申込者、既存の三井住友銀行口座からOlive口座への切り替え、既存のOliveユーザーの方、すべて対象となります。）

■特典内容：抽選で25組50名様に「CHAMPIONSHIP S席」のチケットをプレゼント

■参加条件：

１.期間中にキャンペーンページからエントリー

２.Oliveアカウントの新規開設またはお持ちの三井住友銀行の口座をOliveアカウントへ切替

３.2026年4月30日（木）23時59分時点のOliveアカウントの口座残高が30,000円以上あること

■キャンペーンページ：キャンペーン詳細はこちら

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/dleague202603/?aff=CP04730_o_snsOTH_CT53685_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04730_o_snsOTH_CT53685_img(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/dleague202603/?aff=CP04730_o_snsOTH_CT53685_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04730_o_snsOTH_CT53685_img)

【Olive×D.LEAGUE 観戦お役立ちマップ】

＜Oliveとは＞

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービスなど、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

【公式】Olive｜使えば使うほどお得な金融サービス：三井住友銀行

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/