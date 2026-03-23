ゴリラシリーズに日焼けゴリラがアイコンの夏アイテムが新登場！キンキンに冷えたアルミ製氷のうでゴリラ級の衝撃冷感！携帯可能な冷たすぎる氷のう「ゴリラの冷棒（れいぼう）」発売

株式会社ドウシシャ冷たすぎる氷のう「ゴリラの冷棒」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、持ち運び可能な冷たすぎる氷のう『ゴリラの冷棒(れいぼう)』を2026年4月下旬よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店で販売します。

URL： https://do-cooking.com/gorilla_reibou/

【開発背景】

「ゴリラの冷棒」は、"インパクト設計"と"おもしろスパイス"で世の中のリアルなニーズにお応えする『ゴリラシリーズ』の製品です。

猛暑対策としてSNSをきっかけに爆発的な人気となった持ち運べる氷のうですが、その多くはシリコン製でひんやり心地よい冷たさが特徴です。そこでドウシシャは「真夏の外気温下でも、より強烈な冷感を得られる製品」を目指して、氷のう部分の素材をアルミ製に変更した「ゴリラの冷棒」を開発し、従来品とは一線を画す冷たさを実現しました。

こんがり日焼けした「日焼けゴリラ」をキャラクターアイコンに、“ゴリラのひと夏”と題した猛暑対策の企画を展開し、夏の健康管理をサポートします。

【特長】

◆氷のう部分がアルミ素材でゴリラ級の冷たさ

氷のう部分にアルミ素材を使用しました。一般的なシリコン製氷のうが約7度であるのに対し、本製品は約2度、その差マイナス5度を実現しました（当社調べ）。「痛冷たい」と感じるほどの衝撃的な冷たさです。また、一般的なシリコン製氷のうと比較して、アルミ製氷のうは凍るのも早く準備時間の短縮にもなります。

アルミ素材は熱伝導率が高いため、水を入れて凍らせることでキンキンに冷却されます。この発想は、当社のフライパン開発における熱伝導の研究や、温度変化を楽しむタンブラー「ONDOZONE（オンドゾーン）」の開発知見を活かしたものです。

ゴリラの冷棒 氷のう部分

パッケージには「※ゴリラの皮膚は、人間に比べて厚いらしい・・・(笑)」と記載し、皮膚の厚いゴリラでも冷たさを感じるようなゴリラ級の冷たさをユーモアを交えて表現しています。

◆真空二重構造のホルダーで冷たさ長持ち

外側のホルダーは真空二重構造を採用しました。冷たさが持続しやすく、結露しにくいためバッグに入れて持ち運びやすい構造です。

約35度の環境下で15分おきにホルダーから氷のうを取り出し、約25秒間36度の体温相当にあてる検証を行いましたが、約3時間30分後にも氷が残存していました（当社調べ）。

◆スリム形状＆ハンドルで携帯性向上

スリム形状なので、バッグの中でも邪魔になりません。

ハンドル付きのフタなので、取り出しや持ち運びもスムーズです。また、アルミ製の氷のうは、素手で触ると冷たすぎるので、ハンドルをつけることで快適にご使用いただけます。

◆清涼感のあるデザイン

透明感のあるハンドルは、真夏の日差しの中でも清涼感を感じられるデザインにしました。本体カラーよりもやや落ち着いた配色のフタにすることで、幅広い年代の方が持ちやすい仕様に仕上げています。

◆保温保冷ボトルとしても使用可能

氷のう部分は取り外し可能です。ホルダーとフタのみでマグボトルとしても使用できます。オフシーズンには容量140mlのミニボトルとして活用できます。

【ゴリラシリーズとは】

『ゴリラシリーズ』は、ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」をきっかけに、ゴリラのキャラクターを用いた"インパクト設計"と"おもしろエッセンス"で世の中のリアルなニーズにお応えした製品を提供しています。

◆シリーズ紹介

コンセプトの異なる3つのシリーズを展開しています。

１.ゴリラのハイパワーシリーズ

ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」やハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」など、既存商品のお悩みを解決するような、ニッチな健康・美容家電を展開しています。ゴリラから連想されるパワフルな機能性とインパクトのあるネーミングで多くの支持を得ています。

ゴリラのハイパワーシリーズ

２.「ゴリ推し企画」

超重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」や超軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ」など、ゴリラのハイパワーを擬似体感できるようなおもしろ日用雑貨を中心に展開しています。健康・美容家電というカテゴリーの枠を超えて“ゴリラ”の世界観を広げています。

ゴリ推し企画

３.「ゴリラリラックス」

やみつきになる枕「ゴリラのひとねむり」やゴリラに包まれるようなあたたかさを体感できるブランケット「ゴリラのハグ」など、ゴリラの生態や特徴をきっかけに、枕やブランケットなどの寝具アイテムをラインアップしています。

ゴリラリラックス

【商品概要】

商品名 ：ゴリラの冷棒

型番 ：GRHB7LV/GRHB7SA/GRHB7PK/GRHB7CH

カラー ：LV（ラベンダー）/SA（サックス）PK（ピンク）/CH（チャコール）

サイズ(約) ：W45×D45×H185mm

素材 ：(本体)ステンレス鋼

(氷のう)アルミニウム合金

(フタユニット)ポリカーボネート・ポリプロピレン・シリコーンゴム

容量 ：0.14リットル（ボトル使用時）

保温効力 ：42度以上（6時間）※マグボトルとして使用時

保冷効力 ：12度以下（6時間）※マグボトルとして使用時

希望小売価格：2,728円（税込）

URL ： https://do-cooking.com/gorilla_reibou/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。