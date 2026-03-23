ZENKIGEN、採用担当者・経営者/CHRO向け大型カンファレンス『採用ウルトラキャンプ 2026』京都開催にスポンサーとして参画決定

株式会社ZENKIGEN

AIテックカンパニーの株式会社ZENKIGEN（本社：東京都港区、代表取締役：野澤比日樹、以下ZENKIGEN）は、株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之）が主催する、採用担当者・経営者/CHRO向け大型カンファレンス『採用ウルトラキャンプ 2026』京都開催にスポンサーとして参画することをお知らせいたします。



『採用ウルトラキャンプ 2026』特設サイト：https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026(https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026)

■ スポンサー参画の背景

ZENKIGENは「テクノロジーを通じて人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンのもと、採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を通じて、1,000社以上の企業の採用プロセス最適化を支援してまいりました。

2030年には労働人口が約644万人不足すると予測される中、採用活動のDX推進は企業経営における喫緊の課題です。しかしながら、機密性の高い情報を扱う人事領域では、AI活用を含むDXの導入が緩やかに留まっているのが現状です。ZENKIGENは、採用領域におけるAI活用の可能性と価値を、より多くの採用担当者・経営者の皆様にお届けしたいと考えております。"「採用」をひらこう、そして超えよう。"をコンセプトに掲げる『採用ウルトラキャンプ 2026』は、他領域・他企業の知見を織り交ぜて採用を深化させる場であり、「四方よし」というZENKIGENのカルチャーに繋がるものです。こうした想いから、本イベントへのスポンサー参画を決定いたしました。

■開催概要

ワンキャリアが主催する本イベントは、“「採用」をひらこう、そして超えよう。”をコンセプトに、他領域・他企業の知見を織り交ぜて採用を深化させ、採用の新たな気づきを見つけるためのイベントです。

2025年に行われた第1回では、約1,300名の採用担当者・経営者/CHROが集結し、参加者満足度は95.5%を記録。「採用」をアップデートする場として高い評価を得ました。

【京都開催】

・開催日時：2026年10月14日（水） 10時～20時（予定）

・会場：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

・来場見込み：1,500名（想定）

下記のWebサイトからお申し込みいただけます

Webサイト：https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026

■「採用ウルトラキャンプ2026」に期待すること

ZENKIGENは、データとAIの力で「適材適所」を実現し、企業と応募者の双方にとってより良い採用体験を提供することを目指しています。本イベントを通じて、採用の最前線で挑戦される全国の採用担当者・経営者の皆様と直接対話し、採用DXの最新知見や実践事例を共有できることを期待しております。また、ZENKIGENが約1,500万件の面接動画データと神戸大学との共同研究で培ってきた「採用を科学する」アプローチを、より多くの方々にお届けする機会としたいと考えております。

■株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しています。これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。

■採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」について

「harutaka」は、「採用戦略」から「選考」、そして「振り返り」まで、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービスです。AIを活用したWeb面接・録画選考・AI面接や、面接解析、ハラスメント予防機能などを通じ、採用にまつわるデータをAIで多角的に分析・活用することで、採用担当者が「人」と向き合う本質的な業務に集中できる環境を創出し、公平な選考と採用の質向上に貢献します。

サービスサイト：https://harutaka.jp/

■株式会社ZENKIGENについて

「テクノロジーを通じて人と企業が全機現できる社会の創出に貢献する」というビジョンのもと、2017年10月に創業。AIテックカンパニーとして、独自開発のAIモデルや生成AI・LLMを活用し、採用プロセス全体の最適化を実現する採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」を提供。採用の戦略立案から振り返りまでをトータルソリューションで提供し、1,000社以上の導入実績、約1,500万件（2025年5月時点）の動画データを保有する。また、「採用学」の先駆者である神戸大学 服部泰宏教授との共同研究を通じて、面接における定量・定性データを組み合わせ、抜本的な人事DXにも取り組む。

■会社概要

会社名：株式会社ZENKIGEN（ゼンキゲン）https://zenkigen.co.jp/

代表者：野澤比日樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 21F

設立：2017年10月

事業内容：

・採用DXサービス「harutaka（ハルタカ）」の企画・開発

・目標達成の個別指導型システム「コレドウ目標設定」の企画・開発

・パートナーとの共同研究機関「ZENKIGEN Lab（ゼンキゲンラボ）」の運営

・人事コミュニティ「ZINZIEN（ジンジエン）」の運営

・人材紹介サービス「ZEN Career Partners（ゼンキャリアパートナーズ）」の運営