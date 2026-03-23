横浜ＤｅＮＡベイスターズ新入団選手６名へ 「食と栄養セミナー」を開催

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、2026年3月5日（木）、横浜DeNAベイスターズ若手選手が暮らす「青星寮」にて、2026年新入団選手6名を対象とした「食と栄養セミナー」を開催しました。

当社は、スポーツを愛するすべての人を応援する「ENERGY Supporter」として、スポーツ振興に積極的に取り組んでいます。その一環として、主力工場のある横浜市を本拠地とするプロ野球球団、横浜DeNAベイスターズに協賛しています。「青星寮」の食堂やラウンジ、横浜スタジアムの練習場に機能性表示食品「日清MCTドレッシングソース」各種、「MCT CHARGEゼリーPRO」などのほか、「日清純正香りひき立つごま油」や「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」を提供し、選手の日々の身体づくりをサポートしています。

本セミナーは、今後の選手生活をより充実させることを目的に開催しており、食事の重要性や強い身体づくりに役立つ栄養摂取のポイントなどについて情報提供を行いました。

新入団選手6名に向けた「食と栄養セミナー」を開催

本セミナーでは、「日清オイリオENERGY Supporterプロジェクト」の公認スポーツ栄養士である橋本玲子先生をお招きしました。「スポーツと脂質の関係性」や「体脂肪を増やさず疲労回復を促す方法」に加え、「MCTの基礎知識や活用法」など、今後より長くプロとして活躍いただくために知っておいてほしい食と栄養の基本情報や、試合に向けた栄養補給、脂質の活用についてお伝えしました。

セミナーを終えた参加選手のコメント

セミナーを受ける新入団選手橋本玲子先生

・小田 康一郎 選手

「栄養について学ぶ機会はあったが、脂質について学ぶのは初めてで、今後に活かそうと思えるいい時間だった。」

・島田 舜也 選手

「脂質の摂り方について学んだことがなく、今回のセミナーで摂取方法を学べてよかった。シーズン中の食事に取り入れていきたい。」

・宮下 朝陽 選手

「脂質やたんぱく質のバランス、1日に摂取して良い目安を知ることができたため、今後の食事に取り入れていきたい。」

・片山 皓心 選手

「MCTの継続的摂取が重要であると知り、毎日継続的に使用していこうと思った。」

・成瀬 脩人 選手

「今回のセミナーで脂質の大切さに気づくことができた。脂質の摂取にも気を遣い、食事をしていきたい。」

・清水 詩太 選手

「脂質は控えたほうが良いイメージだったが、スポーツ選手に欠かせない栄養素であると知り、今後の食事に活かしたい。」

セミナー後の集合写真