身につけるだけで整うケア。KEYUCAから『履くだけネイルストッキング』が新登場。忙しい毎日に寄り添う、全身のケアを叶えるアイテムを提案

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、素足の露出が増える季節の「ネイルを塗り直す時間がない」「サンダル時の指先のムレが気になる」といったお悩みを解決する『履くだけネイルストッキング＜5本指・ハイソックス丈＞』を2026年3月21日（土）に発売いたしました。

履くだけで、理想のネイル。忙しい毎日に寄り添う「整うケア」の新提案。

今回発売する『履くだけネイルストッキング＜5本指・ハイソックス丈＞ 』は、指先にネイルプリントを施した5本指タイプのハイソックス丈ストッキングです。

サンダルを履く機会が増える季節、「コーデに合わせていろんな色のネイルを楽しみたい」「ストッキングで脚をきれいに見せつつ、ネイルも楽しみたい」といった願いを、履くだけで瞬時に叶えます。忙しい朝や急なお出かけ前でも、塗り直しの手間や乾燥時間を気にすることなく、まるでサロン帰りのような、「整った足元」で一日をスタートできます。

また、KEYUCAでは髪の摩擦を抑えるヘアケアから足先のストレッチアイテムまで、無理なく自分をいたわる「整うケア」のアイテムを揃えています。身につけるだけで全身のケアを叶えるアイテムを通じ、忙しい日々の中でも心地よく過ごせるセルフケア習慣を提案します。

現在、KEYUCA各店、オンラインショップでは2026年3月18日(水)～4月5日(日)まで2026年新生活フェア第２弾を開催中です。ぜひこの機会に、身につけるだけで整うセルフケア習慣を取り入れてみてください。

■足元を整える【新商品】履くだけネイルストッキング<5本指・ハイソックス丈>

商品概要

商品名 ：d 履くだけネイル ストッキング <5本指・ハイソックス丈>

価格 ：\2,000(税込 \2,200)

発売日 ：2026年3月21日（土）

サイズ：22～25cm

カラー：コーラル、ターコイズ、ネイビー

素材：ナイロン、ポリウレタン

生産国：日本

「コーディネートに合わせていろんな色のネイルを楽しみたい」「ストッキングで脚をきれいに見せつつ、ネイルも見せたい」といったライフスタイルにまつわる足元のお悩みを一足で解決する、5本指タイプの「ネイルストッキング」が登場しました。

丁寧な日本製の5本指縫製で、きれいに履けて、自然な指先を演出します。ストッキングの生地には、肌なじみが良く、素肌そのものを美しく見せてくれる「ナチュラルベージュ」を採用。透明感がありながら、サラリとした肌触りが心地よく、丈夫なナイロン2重巻きの糸を使用しているため、デイリーユースにも最適です。カラー展開は、足元をパッと華やかに彩るコーラル、ターコイズ、ネイビーの3色。すべて、大人の女性の肌に映えるケユカのオリジナルカラーです。

「爪のお手入れをする時間がない」「自分の爪の形が気になる」という方でも、履くだけで手軽に理想のペディキュアが完成。忙しい朝や急なお出かけ前でも、乾燥時間を待たずに「整った足元」で一日をスタートできます。

『2026年 新生活フェア第2弾』を開催中！

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907275&cat=610005005

2026年3月18日(水)～4月5日(日)まで開催中。

ケユカ各店で、雑貨・アパレル・スイーツ、全品ケユカポイント10倍となります。

家具・カーテンポイント10倍も開催中！

全身の『整うケア』を叶えるアイテム

忙しい毎日の中で、特別な準備をすることなく、身につけている時間そのものが自分をいたわるひとときに変わる。そんな「身につけるだけで整うケア」を叶えるアイテムをKEYUCAでは揃えています。

■足先・かかとを整える

商品名 ：H かかとしっとりケアサポーター

価格 ： \1,100(税込 \1,210)

発売日 ：発売中

サイズ：22～25cm

素材：本体＝レーヨン57％、ポリエステル33％、ポリウレタン5％、絹3％、ナイロン2％／かかとシート＝ポリエステル100％

生産国：日本

かかと部分に内蔵された保湿シートが、乾燥を防ぎ、しっとりとしたかかとを保ちます。

保湿クリームと合わせてご利用いただくこともおすすめです。

つま先は開いていますので、暑い季節にもムレや煩わしさがなく、季節を問わずお履きいただけます。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=6904209&cat=610008003

商品名 ：H 綿混足指開放フットカバー（かかと保湿シート付き）

価格 ： \1,600(税込 \1,760)

発売日 ：発売中

サイズ：22～25cm

カラー：ブルー

材質：綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

生産国：中国

指の間をぐっと広げて一日頑張った足をすっきりストレッチケア。

かかとには保湿シート付きで、保湿効果を高めることが出来ます。（クリーム等を塗った後に履いていただくのがおすすめです）

表糸にはスクワラン加工をした綿を使用、肌触りよく吸湿性に優れているため、お風呂上がりなどにもおすすめです。かかと保湿シート付き。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6906063&cat=610008003

■脚を整える

商品名 ：H 朝すっきり着圧オーバーニー ソフト（ピンク）

価格 ： \1,600(税込 \1,760)

発売日 ：発売中

サイズ：脚丈＝約47cm

カラー：ピンク

材質：ナイロン、ポリウレタン

生産国：日本

引き締めすぎによる寝苦しさや圧迫感を感じさせない優しいはき心地、脱ぎ履きしやすく快適なナイロン製の着圧オーバーニーです。

スクワラン加工をしたナイロン生地で、はき心地するんとなめらか。おやすみ中にケアし、すっきり軽やかな脚へ導きます。膝と膝裏はメッシュなので、曲げ伸ばししやすく蒸れにくい仕様です。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=6906062&cat=610008003

■髪を整える

ロングヘアもすっぽりカバーショート～ミディアムヘアへおすすめ

商品名 ：H サラ艶絹ナイトヘアキャップ ロング・ショート

価格 ： ロング\3,200(税込 \3,520)、ショート\2,800(税込 \3,080)

発売日 ：発売中

サイズ：頭囲＝50～60cm

材質：絹100%

生産国：中国

ロングヘアもすっぽりカバー。睡眠中の摩擦や乾燥対策に。

保湿性・吸湿性に優れた絹100％のサテン生地が、髪をさらりと包み込み、就寝中の摩擦や乾燥から守ります。全周に柔らかなゴムを採用しているため、締め付け感のない優しいつけ心地が続きます。

【ロングタイプ】詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=6906289&cat=610007004【ショートタイプ】詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=6906288&cat=610007004

■身体を整える

商品名 ：H スタイルケアブラ

価格 ：\2,300(税込 \2,530)

発売日 ：発売中

サイズ：S（バスト72～80cm）、M（バスト79～87cm）、L（バスト86～94cm）、LL（バスト93～101cm）

カラー：ネイビー、チャコールグレー、ピンクベージュ、ベージュ

※ベージュは在庫限りとなります。

材質：ナイロン93%、ポリウレタン7%

生産国：中国

締め付けから解放し、シルエットを整える。ストレスフリーな着用感。

伸縮性に優れた立体編みを採用し、優しい着用感ながらバストをきれいに見せるこだわり設計のブラです。筒状に編み立てることで縫い目を最小限に抑え、身体を包み込むようなスムーズな着心地を実現しました。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6906294&cat=610007001

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp