エフ・コード、Google 社の Google Partners プログラムで「Premier Partner」に認定

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、グーグル合同会社が定める2026年の Google Partners プログラムにおいて、「Premier Partner」に認定されましたのでお知らせします。



■Google Partners プログラムとは

Google Partners プログラムとは、Google 広告アカウントを管理する企業を対象にしたプログラムです。パフォーマンスを最大限に高め、Google 広告でデジタル成長を加速させる新たな機会を発見できるようにすることを目的に設定されています。

Google Partners プログラムには3段階の参加ステータスがあり、Premier Partner は上位3%の代理店のみに付与される最上位のステータスとなります。

<2026 Premier Partner 株式会社エフ・コード プロフィール>

https://www.google.com/partners/agency?id=1360090598

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ16社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：57,521千円（2025年12月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）