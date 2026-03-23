「完全キャッシュレスバス」の実証運行を2027年3月まで延長します

西日本鉄道株式会社

・西日本鉄道株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長執行役員：林田 浩一、以下「西鉄バス」）では１.博多駅 ～ 福岡空港国際線 ２.Fukuoka BRT線 ３.太宰府ライナーバス旅人の3路線で実証中の「完全キャッシュレスバス（※）」について、実証運行期間を1年間延長し、2027年3月31日

（水）まで実施いたします。

（※）…運賃の支払を現金以外の決済手段に限定したバス

・この度の実施期間延長は、現金の取り扱いを伴うバス停での停車時間の削減やキャッシュレス決済比率の向上、そしてさらなる知見獲得を目指すために実施するものです。

・当社では本実証運行を通じて完全キャッシュレスバスの需要を見極めるとともに、持続可能な公共交通の実現に向けて課題把握に努めてまいります。

1. 「完全キャッシュレスバス」の実証運行期間の延長について

【運行期間】

（当初予定） 福岡駅～福岡空港国際線、Fukuoka BRT

2024年12月3日（火）～2026年3月31日（火）

太宰府ライナーバス旅人

2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）

（変更後） 福岡駅～福岡空港国際線、Fukuoka BRT

2024年12月3日（火）～2027年3月31日（水）

太宰府ライナーバス旅人

2025年10月1日（水）～2027年3月31日（水）

2.「完全キャッシュレスバス」の概要

【目的】

完全キャッシュレスバスの運行実現に向けた課題把握や知見獲得

【対象路線】

１.博多駅～福岡空港国際線

区間：博多駅（筑紫口）⇔福岡空港国際線ターミナル

２.Fukuoka BRT

区間：天神⇔ウォーターフロント地区⇔博多駅

３.太宰府ライナーバス旅人

区間：博多バスターミナル⇔太宰府

【利用方法】

原則として、現金以外の下記決済手段（キャッシュレス決済）をご利用ください。

※バス車内でのICカードへのチャージは可能です。

※現金しかお持ちでないお客さまは、従来通り運賃箱へ現金をお支払いください。

【決済手段】

・交通系ICカード（nimoca、はやかけん、Suica、SUGOCAなど）

・クレジットカードタッチ決済（Visa、Mastercard、JCB、American Express など）

・各種乗車券 （券売機乗車券・SUNQ パスなど）※my route 等のデジタルチケット含む

・各種定期券（通勤・通学定期、エコルカード、グランドパス、ひるパス、ふくとくパス等）