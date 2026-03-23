ジャージー牛乳のコクを楽しむミルクアイス「ジャージー牛乳バー」新パッケージへ順次切替

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本篤）は、ミルク好きのためのこだわりアイスシリーズのひとつ「ジャージー牛乳バー」を、2026年春より順次デザインをリニューアルします。

ジャージー牛は国内の乳牛飼養頭数全体の約0.8%と希少で、コク深く濃厚な味わいが特徴です。当社では、全国有数のジャージー牛飼養地域である蒜山高原（岡山県）や阿蘇小国（熊本県）などで大切に育てられたジャージー牛から搾った生乳を使用し、そのおいしさを活かしたミルクアイスシリーズを展開しています。

「ジャージー牛乳ソフト」「ジャージー牛乳バー」「ジャージー牛乳アイスクリーム」など、ジャージー牛乳ならではのコク深いミルクの味わいを楽しめる商品をお届けしています。

■商品特長（ここがポイント！）

■ジャージー牛乳アイスシリーズ

- ジャージー牛の生乳を使用したコク深いミルクアイス一般的な乳牛としてよく知られる白黒模様の「ホルスタイン種」の牛乳と比べて、濃くて味わい深い特徴があるジャージー牛乳。本商品は、そんなジャージー牛の生乳を使用し、乳本来の自然で濃厚な味わいを目指しました。- アイスの定番、こだわりのミルク味ミルクのコクや素材本来のおいしさを楽しめるアイスは、定番フレーバーのひとつとして多くのお客様に親しまれています。近年は、乳の風味をしっかり感じられる濃厚なミルクアイスへの関心も高まっています。オハヨー乳業は、ジャージー生乳ならではのコクを活かし、素材の良さを引き出したミルクのおいしさにこだわりました。- ロングセラー「ジャージー牛乳ソフト」と揃えたデザイン2026年春より、ミルク好きの方々から好評を得ているロングセラー商品「ジャージー牛乳ソフト」とデザインを揃えた新しいパッケージへリニューアルします。ネイビーとミルクホワイトを基調とした、上品で重厚感のあるデザインに仕上げました。

当社では、ジャージー生乳のおいしさを活かしたミルクアイスシリーズを展開しています。

- ジャージー牛乳ソフト- ジャージー牛乳バー- ジャージー牛乳アイスクリーム

ジャージー牛乳ならではのコク深いミルクの味わいを楽しめる商品として、多くのお客様にご好評いただいています。

■商品概要

企業情報

- 商品名：ジャージー牛乳バー- 内容量：105g- 希望小売価格：450円（税別）/ 486円（税込）- 販売地域：全国- 発売日：2026年春以降 順次切替

オハヨー乳業株式会社

代表取締役社長：藤本 篤

本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565

創業 ：1953年6月29日

コーポレートURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/