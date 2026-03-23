「書いて」定着 「めくって」暗記！ 高校入試の定番「高校入試 でる順ターゲット」シリーズから、学習スタイルで選べる「練習ノート」と「暗記カード・一問一答カード」を3月23日に刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、2026年2月に刊行した「高校入試 でる順ターゲット 五訂版」シリーズに対応した、『中学英単語1800 五訂版対応 練習ノート』および『中学英単語 五訂版対応 暗記カード』『中学英熟語 五訂版対応 暗記カード』『中学理科 五訂版対応 一問一答カード』『中学社会 五訂版対応 一問一答カード』計5点を、3月23日（月）に刊行いたしました。

本シリーズは、過去の高校入試で出題された問題を徹底分析し、入試に「でる順」に、語や項目、単元を掲載した「高校入試 でる順ターゲット」シリーズに対応したラインアップです。「書いて覚えたい」「移動中に暗記したい」といった受験生一人ひとりの学習スタイルに寄り添い、志望校合格に向けた学習をサポートします。

■「練習ノート」で英単語を書いて覚える！

『中学英単語1800 五訂版対応 練習ノート』は『高校入試 でる順ターゲット 中学英単語1800 五訂版』に掲載されているすべての英単語を収録し、その英単語を書き込んで練習できるノートです。

受験生が間違いやすい英単語には「スペル注意！」アイコンがついているので、うっかりミスを防ぐ意識を高めます。英単語単体の練習だけでなく、例文の穴埋め問題もあり、文の中で英単語を使う練習にもなります。

英単語の意味は赤色の文字になっているので、付属の赤セルシートで意味を隠すことで繰り返し復習が可能です。

▲『中学英単語1800 五訂版対応 練習ノート』紙面イメージ１.

▲『中学英単語1800 五訂版対応 練習ノート』紙面イメージ２.

■「暗記カード」「一問一答カード」でスキマ時間を有効活用！ リング付きで持ち運びも自在。

英単語・英熟語・理科・社会に対応した「暗記カード」「一問一答カード」は、切り離してリングでまとめられるカード形式になっています。通学中や休み時間などのちょっとしたスキマ時間でも、手軽に暗記学習ができます。

▲『中学英単語 五訂版対応 暗記カード』イメージ

理科・社会の「一問一答カード」では入試の重要用語を「問い」と「答え」の形式で収録。クイズ感覚で知識を定着させることができます。

▲『中学社会 五訂版対応 一問一答カード』イメージ

■シリーズ改訂を記念したプレゼントキャンペーンも実施中

現在、「高校入試でる順ターゲット」シリーズの改訂を記念したプレゼントキャンペーンも実施中です。

抽選で合計200名様に、学習に役立つデジタルグッズやオリジナルノベルティをプレゼントいたします。詳細は下記のキャンペーンページをご確認の上、ぜひご応募ください！

キャンペーンページ：https://id.obunsha.co.jp/news/0w5vtpp_h1

■書籍概要

書名：高校入試 でる順ターゲット 中学英単語1800 五訂版対応 練習ノート

編者：旺文社

刊行日：2026年3月23日

定価：1,320円（税込）

ISBNコード ：9784010222706

体裁：本冊：B5判／216ページ／オールカラー ／ 赤セルシート付

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022270

書名：高校入試 でる順ターゲット 中学英単語 五訂版対応 暗記カード

編者：旺文社

刊行日：2026年3月23日

定価：1,430円（税込）

ISBNコード ：9784010222713

体裁：本冊：文庫判／250ページ／ オールカラー ／ リング6個付

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022271

書名：高校入試 でる順ターゲット 中学英熟語 五訂版対応 暗記カード

編者：旺文社

刊行日：2026年3月23日

定価：1,430円（税込）

ISBNコード ：9784010222720

体裁：本冊：文庫判 ／ 168ページ ／ オールカラー ／ リング6個付

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022272

書名：高校入試 でる順ターゲット 中学理科 五訂版対応 一問一答カード

編者：旺文社

刊行日：2026年3月23日

定価：1,430円（税込）

ISBNコード ：9784010222737

体裁：本冊：文庫判 ／168ページ／ オールカラー ／ リング6個付

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022273

書名：高校入試 でる順ターゲット 中学社会 五訂版対応 一問一答カード

編者：旺文社

刊行日：2026年3月23日

定価：1,430円（税込）

ISBNコード ：9784010222744

体裁：本冊：文庫判 ／168ページ／ オールカラー ／ リング6個付

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022274

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/