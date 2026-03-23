HIMEHINA 7th Anniversary Live 2025『7th Heaven』Blu-ray、発売決定

株式会社Brave group[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3Sha-_Ohw8Q ]

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、以下「Studio LaRa」）は、バーチャルアーティスト「HIMEHINA（ヒメヒナ）」のBlu-ray作品「HIMEHINA 7th Anniversary Live 2025『7th Heaven』Blu-ray」の発売を決定いたしました。

2026年6月26日(金)の一般発売に先駆け、ファンクラブ(FC)会員限定の「初回生産限定豪華盤」の先行予約受付を2026年3月20日(金)より開始しています。

■HIMEHINA 7th Anniversary Live 2025『7th Heaven』Blu-ray概要

本作は、2025年3月にTOKYO DOME CITY HALLで開催されたデビュー7周年記念の2Daysライブを収録しています。

Day1『田中音楽堂 RealLive ～姫雛合唱宴～』は、HIMEHINA公式YouTubeチャンネルで配信されている田中ヒメによる生放送歌番組『田中音楽堂』の特別編として開催いたしました。「しっとりオトナな女性を目指して歌う」ことをコンセプトに、アコースティックアレンジを織り交ぜた落ち着きのあるステージをお届けしました。

Day2『ザ・ベストニジュー』は、「みんなの好きなHIMEHINA楽曲TOP20」の投票結果をもとに構成されました。ファン投票で選ばれた人気楽曲に加え、事務所の垣根を超えたタレントの方々がゲストプレゼンターとして多数参加し、公演を盛り上げてくださいました。

本作を通して、HIMEHINAの幅広い魅力をお楽しみいただけます。

2026年6月26日(金)の発売に先駆け、ファンクラブ会員向けに初回生産限定豪華盤の予約を受け付けています。

豪華盤は、袴姿が可愛い「袴姿のヒメヒナミニぬい」、ステッカー「セブンスティッキー（7枚セット）」に加えて追加ディスク「Disc3『7.7年 振り返りお菓子パーティー雑談』」を盛り込んだ豪華セットとなっており、さらにこれらの特典をひとつのBOXにまとめられる「7th Heaven缶缶ボックス」も付属します。

通常盤は、4月3日(金)より予約受付を開始します。通常盤には、「［初回生産限定］セブンスティッキー1枚 ※7枚中ランダム」が封入されます。

特設サイト :https://special.himehina.jp/7th-heaven

▌【FC限定】HIMEHINA 7th Anniversary Live 2025『7th Heaven』Blu-ray 初回生産限定豪華盤

予約開始日：2026年3月20日(金) ※受付中

価格：27,777円（税込）

＜特典内容＞

・7th Heaven缶缶ボックス

・袴姿のヒメヒナミニぬい

・セブンスティッキー（7枚セット）

・Disc3『7.7年 振り返りお菓子パーティー雑談』

▌HIMEHINA 7th Anniversary Live 2025『7th Heaven』Blu-ray 通常盤

予約開始日：2026年4月3日(金)

価格：7,777円（税込）

＜特典内容＞

・［初回生産限定］セブンスティッキー1枚 ※7枚中ランダム

HIMEHINA 7周年LIVE Day1『田中音楽堂 RealLive ～姫雛合唱宴～』Sponsored by LIVE DAM AiR

HIMEHINA 7周年LIVE Day2『ザ・ベストニジュー』Sponsored by LIVE DAM AiR

［主催］Studio LaRa

［企画／制作］Studio LaRa / LIFE

［運営／協力］ディスクガレージ

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。

バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。

中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は110万人を超え、動画の総再生回数は6.6億回を突破している。

2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』などの全17トラックを収録し、大きな反響を呼んだ。

＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV

＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。

募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

・Brave group採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/recruit-information

・Studio LaRa求人情報一覧：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs?category=1925486292118413312

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造しています。

・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company