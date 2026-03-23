ブルガリ ドルチからイースターエッグ「ウォーヴォ・カッラ」「コロンバ」が3月23日（月）より数量限定で発売

ブルガリ・ジャパン合同会社（左から）コロンバ／ウォーヴォ・カッラ

2026年3月23日（月）、ブルガリ ドルチよりイタリアと日本の春を祝う特別なイースターコレクション「ウォーヴォ・カッラ」と「コロンバ」が登場します。

今年のイースターエッグは、ラズベリー、ミルク、アーモンドの三層が織りなす繊細なハーモニーをお楽しみいただけます。上質なチョコレートのシェルを開くと、なめらかなミルクチョコレートとローストアーモンドの芳醇な香りが広がり、チョコレートをまとったシチリア産アーモンドのドラジェが現れます。素材それぞれの個性が響き合う、豊かで喜びに満ちた、春だけの特別な贈り物です。

また、イタリアの春の訪れを象徴するコロンバは、鳩のかたちをしたイースターの伝統的な発酵菓子です。ブルガリ ドルチが贈る2026年のコロンバは、パネトーネ同様、自家製天然酵母を用いた長時間発酵により丁寧に焼き上げられます。さらに、今年はよりクラシックなレシピに立ち返り、オレンジのみを使用したシンプルで純粋な味わいとなっています。イタリア産の上質な小麦粉とバター、卵黄のリッチな風味、ホームメイドのバニラシュガーによる上品な甘さが、オレンジの清々しい香りと溶け合います。

このコレクションは、イースターの伝統への敬意と、イタリアのフレーバーの美しさ、そしてブルガリが生み出す食の芸術性を体現するものです。意外性、情熱、そして絶妙な味わいが重なり合うイースターコレクションをお楽しみください。

ウォーヴォ・カッラ/ 発売日：2026年3月23日（月）～4月19日（日）/ 価格：9,800円（税込）コロンバ / 発売日：2026年3月23日（月）～4月19日（日） / 価格：9,600円（税込）

メートルショコラティエ ジャンルカ・フスト

ジャンルカ・フストは「コンテンポラリー・アルチザン・ペストリー」という独自の哲学を掲げ、素材本来の魅力を最大限に引き出すクリエイティビティ、ミニマリズム、そして精緻な技術を追求し続けています。《 FUSTO Milano 》の創設者である彼は、その革新的なアプローチと卓越した技術で国際的な評価を確立し、ガンベロロッソの「Tre Torte」など数々の権威ある賞を受賞しています。

また、ブルガリ ドルチ メートルショコラティエとしてチョコレートの世界に新たな風を吹き込むべく、ミラノに構える自身の工房で日夜試作に取り組んでいます。その飽くなき探求心と情熱が唯一無二の味わいと体験を生み出し続けています。

取り扱い店舗：ブルガリ銀座タワー9F「ブルガリ ドルチ ブティック」、ブルガリ ホテル 東京「ブルガリ ドルチ」、松屋銀座 B1F「ブルガリ イル・チョコラート」、阪急うめだ本店 5F 「ブルガリ イル・カフェ」他

公式オンラインショップ https://gourmet.bulgari.com

公式ホームページ https://www.bulgarihotels.com/ja_JP/bvlgari-tokyo-ginza

公式インスタグラム https://www.instagram.com/bvlgariginzabardolci/

ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツについて

周辺地域に調和するユニークなロケーション、建築設計事務所ACPV アーキテクツ アントニオ・チッテリオ・パトリシア・ヴィエルが手がける伝統的なデザインとドラマチックでコンテンポラリーなイタリア建築との融和。常にブルガリのクリエイションを際立たせる質へのこだわりと、極上のサービス。これがブルガリ ホテルズ & リゾーツを特徴付ける主な要素です。インテリアデザインはその土地の伝統に深く根付いており、完璧なラグジュアリーへの賛辞としてあらゆるディテールに細心の注意を払うアプローチは、どのブルガリ ホテルでも変わりません。

ブルガリ ホテルズ & リゾーツのコレクションの特徴は、ブルガリらしい特色があり且つ大胆なイタリアンスタイルであり、独特な建築デザイン、コンテンポラリーなイタリア料理、豪華なスパに表れています。それらがブルガリブランドの持つエキサイトメント、時代を超えた魅力、そして豪奢なイタリアン・ジュエリーの伝統を伝えるのです。ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツ コレクションには、ミラノ、ロンドン、バリ、北京、ドバイ、上海、パリが含まれ、新たにローマと東京が加わりました。さらに、2026年から2030年にかけて、マイアミ、ボドルム、モルディブ、ケイヴケイ、アブダビに5つの新たなホテル＆リゾートがオープンする予定です。

ブルガリについて

LVMHグループの一員であるブルガリは、1884年にローマの中心で創業しました。長年にわたりブルガリは、カラーストーンを巧みに操る偉大なハイジュエラーとして、また卓越したものづくりと先見性のあるデザインによって、イタリアを象徴するアイコンとして名声を確立してきました。

創業より一貫してブランドのDNAに息づく先駆者的なヴィジョンを通じて世界的成功をおさめ、ファインジュエリーや高級腕時計からアクセサリー、香水まで多角的な商品やサービスを提供するグローバルラグジュアリーブランドへと進化し、世界で最も高級なショッピングエリアに進出するブティックやホテルのネットワークを有しています。また企業の社会的および環境的責任へのコミットメントを通じて持続可能な未来を実現するために現在に革新を起こすこと、そして自然環境と地域社会に貢献することに積極的に取り組んでいます。