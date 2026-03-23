ランディット 代表取締役 藤林 謙太が公益社団法人 経済同友会に入会

ランディット株式会社

モビリティインフラ事業を手掛けるランディット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：藤林 謙太、以下「ランディット」）は、この度、代表取締役の藤林が公益社団法人 経済同友会（以下、経済同友会）に入会したことをお知らせいたします。

本入会を機に、多様な企業経営者の皆さまとの対話と連携を通じて、業界横断の課題解決および社会実装に貢献してまいります。

背景

駐車場領域は、情報の分断やアナログな取引・運用が残り、利用者は駐車場探しや複雑な手続きに時間を要し、オーナーは十分に活用し切れていない資産を抱えていらっしゃいます。駐車場は自動車だけでなく、不動産・建設・物流・小売など幅広い産業と密接に関わるため、単一企業・単一業界の取り組みだけでは解決が難しい課題です。

ランディットは「世の中に最適と豊かさを提供し、人々の営みに欠かせない存在に」をミッションに、テクノロジーとデータの力で駐車場領域の課題解決に取り組んでまいりました。事業を通じて得た不動産データや自動車の運行データを、より広い社会課題の議論・政策提言・社会実装につなげていくため、経済同友会へ入会させて頂く事となりました。

今後は、経済同友会における多様な企業経営者の皆さまとの対話・連携を通じて、業界横断の課題解決に向けた提言と実行を推進してまいります。

経済同友会について

経済同友会は、企業経営者が個人として参加し、政治・経済・社会・企業経営等にかかわる諸問題の解決に向け、自由闊達な議論を行い、先進的な政策や企業経営のあり方を発信する経営者団体です。

公式サイト：https://www.doyukai.or.jp/

ランディットとは

ランディット株式会社は、「世の中に最適と豊かさを提供し、人々の営みに欠かせない存在に」をミッションに、衛星×IoT×AI×データにより、幅広いソリューションを提供するスタートアップ企業です。「at PORT」をはじめ、定期駐車場管理サービス「SYNC PORT（シンクポート）」、予約式駐車場サービス「PIT PORT（ピットポート）」、AIカメラによる運営システム「AIMO Parking（アイモパーキング）」、月極駐車場のオンラインマーケット「PARK STOCK（パークストック）」、コインパーキング、商業施設駐車場などの検索・精算アプリ「PARK FLOW（パークフロー）」、リアルタイム遠隔臨場「LiveBiz（ライブビズ）」等のサービスを展開しています。

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

ランディット株式会社 広報担当

メールアドレス：info@landit.co.jp

ランディット株式会社 会社概要

会社名 ：ランディット株式会社

代表者 ：代表取締役 藤林 謙太

本社 ：〒108-0073 東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー23F

事業内容：

・パーキングAIエージェント「at PORT（アットポート）」

・予約式駐車場サービス「PIT PORT（ピットポート）」

・定期駐車場管理サービス「SYNC PORT（シンクポート）」

・AIカメラによる運営システム「AIMO Parking（アイモパーキング）」

・月極駐車場のオンラインマーケット「PARK STOCK（パークストック）」

・コインパーキング、商業施設駐車場などの検索・精算アプリ「PARK FLOW（パークフロー）」

・リアルタイム遠隔臨場「LiveBiz（ライブビズ）」

・衛星×AIによるデータソリューション事業

URL ：https://landit.co.jp/