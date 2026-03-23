アクリート、Forward Edge-AI Japan、ゲットワークス、GXテクノロジーが業務提携契約を締結

株式会社アクリート

株式会社アクリート（本社：東京都、代表取締役社長：株本 幸二、以下「アクリート」）、Forward Edge-AI Japan株式会社（フォワードエッジ・エーアイ・ジャパン）（本社：東京都、代表取締役社長：株本 幸二、以下「FEAI-JP」）、株式会社ゲットワークス（以下、ゲットワークス）、GXテクノロジー株式会社（以下、GXテクノロジー）の4社は、クラウドサービス環境およびコンテナ型データセンター基盤の強化を目的とした業務提携契約を締結しましたのでお知らせいたします。

本業務提携により、4社はそれぞれの強みを掛け合わせ、クラウド環境構築から運用、コンテナ型データセンター設備の提供、再生可能エネルギーの活用、さらには耐量子暗号ソリューションの提供までを一体で推進する新たなサービス提供体制を構築します。

■業務提携の背景と目的

急速な進化を続けるAIサービスは、既存の社会システムをより高度なレベルに引き上げていきます。この社会システムを支えるIT基盤は、電力、通信、金融、交通などクリティカルインフラストラクチャー（重要インフラ）と密接に結びついており、これらインフラの継続的な稼働のため、堅牢で持続可能なデータセンターおよびクラウド環境の迅速な構築が不可欠です。

また、近年はAI・量子技術の利用拡大に伴い、データ処理量の増大や環境負荷低減への要請も強まっており、多様化・複雑化するニーズと国内のIT基盤構築スピード・水準には乖離が生じ始めています。

4社はそれぞれが持つ強みである「堅牢なAI主導のサイバーセキュリティと耐量子技術」「短期間で構築可能、かつ拡張性の高いコンテナ型データセンター」「再エネを活用し、高い効率性とサステナビリティを重視してデータセンター運用ノウハウ」を活かし、こうした社会的要請に迅速に対応すべく、重要インフラを支える企業・団体に対しても、より安定性・信頼性の高いインフラ構築の為のクラウド・データセンター基盤や耐量子暗号技術ソリューション等のテクノロジーを提供する体制を確立してまいります。

■各社の役割

株式会社アクリート

- 本業務提携に関する業務全体の統括- サービスの営業・販売- コンテナ型データセンター構築・ハウジングサービス利用候補者のゲットワークスへの紹介

Forward Edge-AI Japan株式会社

- 耐量子暗号ソリューションの提供

株式会社ゲットワークス

- サービス稼働環境であるコンテナ型データセンターの設計・開発・構築- サービスに必要なサーバー等の運用・保守・管理- クラウドサービスの開発および運用・保守・管理- クラウドサービス利用候補者のForward Edge-AI Japanへの紹介

GXテクノロジー株式会社

- コンテナ型データセンターの運用、施設内設備の保守・管理- サービスに必要なサーバーおよびデータセンター設備の設置場所の提供- データセンター設備の運用・保守・管理- コンテナ型データセンターにおける再生可能エネルギーの利用促進、資源利用の最適化

■今後の展望

4社は本業務提携を通じ、重要インフラを支える基盤として求められる高信頼性・高可用性を実現しつつ、環境配慮型のデータセンター運用や耐量子暗号技術の導入による高性能なサービス提供を推進してまいります。

継続的に拡大する企業のDX需要に対応し、お客様の事業成長と社会の持続的発展の双方に貢献することを目指します。

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■会社概要

株式会社アクリートについて

アクリートは、2003年よりSMS配信サービスを提供し、法人向けSMS配信事業のパイオニアとして、多くの企業に信頼性の高いサービスを提供しています。長年にわたる知見と技術力に基づき、高品質・高安定性・高セキュリティを誇る大規模配信プラットフォームを自社で開発・運用しており、グローバルIT企業や国内大手企業をはじめ、多数の企業にご利用いただいています。

- 設立：2014年5月- 本社所在地： 東京都千代田区神田小川町- 代表者：代表取締役社長 株本 幸二- Website：https://www.accrete-inc.com

Forward Edge-AI, Inc.について

政府、防衛、重要インフラ向けに、AI主導のサイバーセキュリティと耐量子技術を提供する米国企業。同社の主力プラットフォームIsidore Quantum(R)は、実運用環境向けに設計された耐量子保護を提供します。

- 設立：2019年9月- 本社所在地： San Antonio, TX 78255, USA- 代表者：CEO Eric Adolphe- Website：https://forwardedge.ai

Forward Edge-AI Japan株式会社について

Forward Edge-AI Japan株式会社は、国家・公共の安全を支える先端AI技術を開発している米国のForward Edge-AI, Inc.と東証グロース上場企業である株式会社アクリート（証券コード：4395）の合弁会社です。量子耐性暗号（PQC）をはじめ、Deepfake検出や化学物質検知などのAIセキュリティソリューションを通じ、防衛・金融・医療・重要インフラ分野の日本での展開を進めています。

- 設立：2025年11月- 本社所在地： 東京都千代田区神田小川町- 代表者：代表取締役社長 株本 幸二- Website：https://www.forwardedge-ai.jp

株式会社ゲットワークスについて

株式会社ゲットワークスは、コンテナ型データセンターの設計・構築・運用を中心に、GPUサーバーを活用したAI/HPC向けインフラを提供する企業です。2013年以降、累計300台以上のコンテナ型データセンター構築実績を持ち、省エネ・再生可能エネルギーを活用した自治体との共同プロジェクトにも取り組んでいます。さらに、3,000台以上のサーバーと1万枚以上のGPU の設置・運用実績を有し、完全自社設計・国内生産により短納期・高効率のインフラ提供を実現しています。

- 設立：2002年8月- 本社所在地：東京都千代田区神田神保町- 代表者：代表取締役 中澤 秀則- Website：https://www.getworks.co.jp

株式会社GXテクノロジーについて

株式会社GXテクノロジーは、新潟県湯沢町にて再生可能エネルギー100％を目指した省エネ型コンテナデータセンターを運営する企業です。雪冷熱や外気冷却などの自然エネルギーを活用したデータセンター設計・開発・運用・コンサルティングを手がけ、持続可能なITインフラの提供を推進しています。主な事業には、省エネ型データセンター開発、再エネ活用のインフラ構築、運用・保守管理などが含まれます。

- 設立：2023年9月- 本社所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町土樽- 代表者：代表取締役 瀧澤 泰三- Website：https://www.gxtec.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

広報メールアドレス：pr@accrete-inc.com

※アクリートは、株式会社アクリートの日本における登録商標または商標であり、本内容に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です