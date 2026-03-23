株式会社Mycat

測量費用ナビ（https://sokuryo.xyz）を運営する株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、確定測量・現況測量・分筆測量の3種類の費用概算を30秒で比較できる「3種測量 費用比較ツール」を無料公開しました。

「3種測量 費用比較ツール」の特長

土地の面積・形状・隣接地数・所在エリアを入力すると、確定測量・現況測量・分筆測量それぞれの費用概算・所要期間・必要書類を一覧で比較表示します。どの測量が必要かわからない方向けに、目的別（売却・建築・相続など）の推奨測量タイプも表示されるため、測量会社への依頼前の情報整理に活用できます。

使い方

測量費用ナビについて

- ステップ1: 土地の面積・形状・隣接地数・エリアを入力- ステップ2: AIが3種類の測量費用を一括算出- ステップ3: 費用・期間・必要書類の比較表と推奨測量タイプが表示される

測量費用の適正額をAIが即時診断するサービスです。URL: https://sokuryo.xyz

株式会社Mycatについて

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区三田2-7-22）は、法律・税務・防災・暮らしの領域でAIサービスを展開するテクノロジー企業です。

コーポレートサイト: https://mycat.business