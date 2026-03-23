【ワイヤレス伝送革命】映像制作の常識を変えるSONY「PDT-FP1」とLIVE MULTI STUDIO

株式会社WOWOW

第4回LMSセミナーは、SONYのポータブルデータトランスミッター「PDT-FP1」とLIVE MULTI STUDIO（LMS）の連携についてご紹介します。

PDT-FP1を利用すれば、カメラで撮影した映像をPCなしでLMSへ入力可能に！

手持ちカメラを使う場面でも手軽にLMSを使えるようになります。

セミナー初のゲストとして、PDT-FP1の商品企画を担当するプロフェッショナルであるソニー株式会社 共創戦略推進部門 モバイルコミュニケーションズ商品企画部の白濱 哲史氏をお迎えし、PDT-FP1、そしてLMSについてじっくりお話を伺います。

LMS公式サイト：https://livemulti.jp/studio/

お申込みはこちら :https://tbs-lms-web4.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease※外部サイト(Peatix)へ遷移します

【こんな方におすすめ】

- ライブ映像制作の効率化を検討している放送局、配信事業者、映像制作会社の方

- コスト削減や少人数での映像制作運用を実現したい方

- スマートフォンやタブレットを活用した柔軟な制作手法に興味がある方

- 具体的な事例を基に、導入効果を検討したい方

- ずっとLMSが気になっていたが、具体的な使い方のイメージが湧いていない

- 中継現場の機動力アップを目指している方

【開催概要】

開催日：2026年3月30日(月) 13:00～14:30

参加費：無料

視聴方法：オンライン配信（Zoom）

イベント開始1週間前を目途に、ご登録いただいた方へ視聴用URLを共有いたします。

【登壇者紹介】

- 【ゲスト】白濱 哲史 氏（ソニー株式会社 共創戦略推進部門 モバイルコミュニケーションズ商品企画部 1課）2022年ソニー株式会社に入社。入社後3年の間、営業担当としてXperia販促活動の推進に従事。現在はポータブルデータトランスミッター「PDT-FP1」の商品企画を担当。- 永山 知実（株式会社TBSテレビ メディアテクノロジー局 未来技術革新事業部）2023年TBSテレビにキャリア入社。テクニカルエバンジェリストとして、宣伝・広報、技術営業を行う。超低遅延映像・音声・制御信号ソフトウェア「LIVE MULTI STUDIO」事業を担当。開発部門の他、ビジネス部門も兼務。- 原 拓（株式会社TBSテレビ メディアテクノロジー局 未来技術革新事業部）「Tech Design X」の創業からTBSテレビの業務に携わる。リモートプロダクションの活動をしている中でうまれた「LIVE MULTI STUDIO」を中心に様々な現場、協業、開発など多岐にわたる業務に取り組む。子供が生まれてから何故か料理にハマる。- 石村 信太郎（WOWOWエンタテインメント株式会社 プロダクション推進本部 技術推進部）2015年WOWOW入社。送出技術部にて放送におけるマスター業務に従事し、有志メンバーでLMVプロジェクトに参画。2018年より技術企画部でR＆D（研究開発）業務を行う。同年より、LMV（Live Multi Viewing）およびLMS（LIVE MULTI STUDIO）の本格開発に従事。2022年よりWOWOWエンタテインメントに出向。

本ウェビナーは、効率化とコスト削減を実現したいライブ映像制作に携わるすべての方必見の内容です。ぜひご参加ください！

お申込みはこちら :https://tbs-lms-web4.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease※外部サイト（Peatix）へ遷移します

＜Live Multi Studio(LMS)とは＞

TBSとWOWOWが共同で開発した独自プロトコルによる映像伝送ソフトウェアです。放送現場の要求水準を満たす品質の高さにより、リモートプロダクションをはじめとする映像制作分野で多くの利用実績を重ねています。

【導入メリット】

・中継車や専用回線コストを丸ごとカット

・急な災害や事件等でもすぐに中継対応

・ケーブル引き回し不要でカメラ位置自由

・専用知識不要＝専門人材のコスト削減

・中継用の専用機材の購入費用も不要

・特番など一時的な映像伝送需要の急増にも応えられる



【公式サイト】https://livemulti.jp/studio/

【公式紹介動画】https://youtu.be/_1o4fQOmHwA

【受賞情報】

2024年日本民間放送連盟賞 技術部門 最優秀

第1回テクニカルディレクションアワード デジタルサービス部門 銀賞（SILVER）

映像情報メディア学会 第52回・2024年度 技術振興賞 進歩開発賞（現場運用部門）

第51回放送文化基金賞 放送技術部門