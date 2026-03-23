まるでゴリラの顔サイズ？！ デカすぎる大風量ハンディファン「ゴリラの扇風機」発売

株式会社ドウシシャゴリラの扇風機

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、ゴリラの顔サイズもカバーできるほどのデカすぎるハンディファン『ゴリラの扇風機』を2026年3月下旬よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店で販売します。

URL ：https://e-doshisha.com/hanako/gorilla_senpuuki/

【開発背景】

「ゴリラの扇風機」は、"インパクト設計"と"おもしろスパイス"で世の中のリアルなニーズにお応えした製品を提供する『ゴリラシリーズ』の製品です。

猛暑対策として、すっかり夏の定番アイテムとなった携帯用扇風機ですが、『小型だから風量がいまひとつ』『顔全体に風を浴びたい』と感じていた方に向けて、大風量かつ静音性を兼ね備えたゴリラ仕様のデカすぎるハンディファンを開発しました。

こんがり日焼けした「日焼けゴリラ」をキャラクターアイコンに、“ゴリラのひと夏”と題した猛暑対策の企画を展開し、夏の健康管理をサポートします。

日焼けゴリラ（ゴリラの扇風機）

【特長】

◆ゴリラ級ビッグサイズだから顔全体に一気に風がひろがる

ファン部分の直径は約16.5cm、羽根の大きさは約13.5cmと大きなハンディファンです。前年2025年に販売していたドウシシャのハンディファンのファン部分の直径は約7cmなので、当社比約2.35倍です。(二枚羽根大風量クリアハンディファンFSA-54Bとの比較)

パッケージには「※ゴリラの顔の大きさは、成人男性のおよそ2.2倍らしい・・・(笑)」と書かれており、ゴリラの顔サイズもしっかりカバーできるほどのビッグサイズで、ハンディファンを細かく動かさなくても、顔全体にしっかり風を感じることができます。

ゴリラの扇風機（左）、二枚羽根大風量クリアハンディファン（右）のサイズ比較

ファンが大きいことで大風量を実現しています。ゴリラの扇風機の風量は約6.45ｍ3/minで、クリアハンディファンの約3倍の風量です。風が強いのに音は静かなので、電車内やオフィスでも使いやすいのがうれしいポイントです。

ゴリラ級ビッグサイズの「ゴリラの扇風機」ゴリラの扇風機のパッケージ

◆即クールダウンできる「チョー強力！G（ゴリラ）モード」

本製品は風量を4段階に切り替えできます。1・2・3という風量3段階に加えて、即クールダウンできる「チョー強力G（ゴリラ）モード」を搭載しました。電車に乗った途端に顔全体にふき出すあの汗と不快感も、大風量のG（ゴリラ）モードで一気に消し去ります。

風量の強さはLED表示で一目でわかります。

※充電中はGモードの使用ができません。

G（ゴリラ）モード

◆身だしなみを確認できるチェックミラー付き

涼みながらさりげなく、前髪やメイクをチェックできるミラー付きです。塗り忘れたリップも、汗で崩れたメイクも、ミラーで確認しながら直すことができます。

扇風機のセンターにチェックミラー付き

◆ハンディファン・デスクファンの2WAY仕様

ハンディ部分を折り畳んで置き型のデスクファンとして使用できます。屋外・屋内問わず使える2WAYタイプです。デスクファンとして使用する際には、ファン部分の角度調整もできます。

また、グリップ部底面に1/4インチネジ穴が開いているため、市販のカメラ用三脚やスタンドなどに取り付けることもできます。

デスクファンにもなるゴリラの扇風機

◆折りたたみ収納でコンパクト

二つ折りでコンパクトになるので収納や持ち運びに便利です。誤操作防止のスライドスイッチがあるので、バッグの中でも安心です。

◆扇風機の裏にはゴリラマーク

扇風機の裏面には、ゴリラシリーズのアイコンがさりげなく描かれています。

◆グリップ部側面にストラップ取付穴付き

ストラップ取付穴があるので、好きなキャラクターのキーホルダーなどを取り付けて一緒に持ち歩くことができます。

◆どこでも使える充電タイプ

USB Type-Cで充電できます。連続運転時間は風量最大時2時間～風量最小時10時間です。

◆三色展開

夏らしく涼しげな、ホワイト・グレー・ブルーの三色展開です。

ゴリラの扇風機 ホワイトゴリラの扇風機 グレーゴリラの扇風機 ブルー

【ゴリラシリーズとは】

『ゴリラシリーズ』は、ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」をきっかけに、ゴリラのキャラクターを用いた"インパクト設計"と"おもしろエッセンス"で世の中のリアルなニーズにお応えした製品を提供しています。

◆シリーズ紹介

コンセプトの異なる3つのシリーズを展開しています。

１. 「ゴリラのハイパワーシリーズ」

ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」やハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」など、既存商品のお悩みを解決するような、ニッチな健康・美容家電を展開しています。ゴリラから連想されるパワフルな機能性とインパクトのあるネーミングで多くの支持を得ています。

ゴリラのハイパワーシリーズ

２. 「ゴリ推し企画」

超重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」や超軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ」など、ゴリラのハイパワーを擬似体感できるようなおもしろ日用雑貨を中心に展開しています。健康・美容家電というカテゴリーの枠を超えて“ゴリラ”の世界観を広げています。

ゴリ推し企画

３.「ゴリラリラックス」

やみつきになる枕「ゴリラのひとねむり」やゴリラに包まれるようなあたたかさを体感できるブランケット「ゴリラのハグ」など、ゴリラの生態や特徴をきっかけに、枕やブランケットなどの寝具アイテムをラインアップしています。

ゴリラリラックス

【商品概要】

商品名 ：ゴリラの扇風機

型番 ：GRF-2601B（WH/BL/GY）

カラー ：ホワイト、ブルー、グレー

サイズ（約）：W165×D70×H290mm

質量（約） ：340g

電源 ：DC5V USB電源（5V 2A以上）、内蔵充電池

内蔵充電池 ：リチウムイオン電池

充電池容量 ：4000mAh

充電時間 ：約4時間（電池が空状態から充電を開始/室温25℃）

風量切替 ：4段階／1（弱）・2（中）・3（強）・G（ゴリラモード：最大風量）

連続運転時間：最大時約2時間／最小時約10時間（満充電状態から使用/室温25℃）

付属品 ：充電コード（type-C）

希望小売価格：3,278円（税込）

URL ：https://e-doshisha.com/hanako/gorilla_senpuuki/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。