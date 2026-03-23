株式会社ClassLab.が株式会社ファクトリージャパングループとサービス連携

株式会社ClassLab.

この度、株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷大樹、本社：大阪府大阪市、以下、ClassLab.）は、株式会社ファクトリージャパングループ（代表取締役社長：春名秀樹、本社：東京都千代田区、以下、ファクトリージャパン）とサービス連携し、新生活者向けアプリ「RIRIFE（リリフ）」を通じて、整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下、カラダファクトリー）で利用できるクーポンの配信を開始することをお知らせいたします。

■サービス連携の背景

ClassLab.が提供する新生活者向け情報アプリ「RIRIFE」は、引越しや就職、進学などで新生活を始める方々をサポートするプラットフォームです。

引越し・新生活のタイミングはサービスの初回利用が生まれやすく、新規顧客の獲得においてとくに重要な時期と言われています。こうした背景から、全国291店舗を展開し、骨盤調整・整体サービスを提供するファクトリージャパンとの親和性が高いと判断し、このたびサービス連携を締結するに至りました。

新生活を機にカラダのケアを始めようとする層にダイレクトにアプローチすることで、新規顧客のいち早い獲得とリピーター化を目指します。

■「RIRIFE」アプリについて

「RIRIFE」は新生活を始める方を総合的にサポートするライフスタイルアプリです。

主な機能（1）周辺スポット情報

郵便ポスト・コンビニエンスストア・スーパーマーケット・銀行・病院・市役所など、新生活を始める際によく調べられる周辺スポットをマップに表示。引越し先の周辺施設や店舗を簡単に検索できます。

（2）クーポン機能

スーパーマーケットや飲食店、美容院やフィットネスジムなど、地域にあるお店のクーポンをマップに表示。地域の店舗で使えるお得なクーポンを提供します。

（3）新生活ノウハウ記事

引越しや転居に伴う手続き方法やおすすめの家電選びなどの実用的なコンテンツを掲載しています。

（4）ハザードマップ表示

国土交通省が提供しているデータをベースとして、緊急避難場所や洪水・津波・高潮の浸水想定区域などの各種ハザードマップを表示。安全な暮らしのための防災情報を提供しています。

アプリの詳細については、以下をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000146694.html

■サービス連携の内容

本連携により、RIRIFEアプリ会員限定で以下の特別クーポンを提供いたします。

配信予定のクーポン

初回体験 整体コース40分 2,980円（税込）

カラダファクトリーでは、カラダの土台となる骨盤を中心に全身の骨格バランスを整えることで、背中・腰などの痛みや不調をケア。新生活で蓄積しやすいカラダの疲れや姿勢の乱れに対して、気軽に試せる体験コースをお届けします。

※詳細な利用条件はアプリ内をご確認ください。

■会社概要

株式会社ファクトリージャパングループ- 所在地（本社）：東京都千代田区神田須田町1-9 5F- 代表者： 代表取締役社長 春名秀樹- 設立： 2001年8月- 事業内容：- - 整体サロン運営- - 健康関連商品の販売- - フランチャイズ事業- URL：https://factoryjapan.jp/株式会社ClassLab.- 所在地（本社）：大阪府大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F- 代表者： 代表取締役社長 古屋敷大樹- 設立：2019年4月- 事業内容：- - ライフライン契約サポート事業- - メディア事業- - AI開発事業- URL：https://classlab.co.jp/

■今後の展望

ClassLab.は今後も、新生活者の暮らしを豊かにするため、さまざまな業種・企業との提携を積極的に進めてまいります。クーポンのラインナップを拡充するとともに、アプリのコンテンツをさらに充実させることで、より多くの新生活者が安心して新生活をスタートできる環境づくりに貢献してまいります。

■お問い合わせ

RIRIFEアプリの申し込みは以下からお願いいたします。

申し込みはこちら :https://merchant.rirife.jp/form

また、RIRIFEアプリに関する詳細については、以下からご覧いただけます。

詳細はこちら :https://classlab.co.jp/rirife-coupon/

株式会社ClassLab.

■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹

■設立 ： 2019年4月

■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業

■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F

東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F

■HP ： https://classlab.co.jp/

■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp