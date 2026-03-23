日本オラクル株式会社

東京 ― 2026年3月23日

日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、取締役 執行役 社長：三澤 智光）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：北島 義斉 以下：DNP）が、「Oracle Autonomous AI Database(https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/)」を採用し、DNP独自の生成AIサービス「DNPドキュメント構造化AIサービス(https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20176900_4986.html)」を強化する新たなソリューションを提供開始したことを発表します。

本ソリューションにより、業務マニュアル、品質記録、日報などの非構造化データを、生成AIが理解・活用しやすいデータへ整備するとともに、在庫、購買、設備、品質といったリアルタイムの業務データと一体的に扱うことが可能となります。さらに、ベクトル検索とSQL検索を組み合わせることで、非構造化データと業務データを横断的に取得・活用できるAIデータ基盤として活用できます。

企業においては、技術文書や業務マニュアル、設備設計書、報告書など、多くの情報やノウハウが個人や部門に分散し、埋もれやすい構造的な課題があります。さらに、その大部分はPDFやWord、紙文書、画像などの非構造化データであるため、生成AIを活用するための前処理に多大なコストと時間が必要とされ、業務効率化や意思決定の高度化が妨げられていました。

特に製造業では、設備稼働データや点検レポート、検査記録などの重要な社内データが十分に活用されず、熟練担当者の経験に依存した暗黙知が組織として蓄積されにくいという課題が顕在化しています。また、蓄積されたデータがあっても、生成AIで活用するためには専門的な知識が必要で、取得や検索に多大な時間を要するなど、属人的な運用が業務効率化の障壁となっていました。

「DNPドキュメント構造化AIサービス」は、企業内に蓄積された非構造化文書を、生成AIが理解・活用しやすい“AIリーダブルなデータ”に変換する、DNP独自開発の生成AIサービスです。本サービスを強化する新たなソリューションとして、「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）(https://www.oracle.com/jp/cloud/)」上の「Oracle Autonomous AI Database」と生成AIサービス「OCI Generative AI(https://www.oracle.com/jp/artificial-intelligence/generative-ai/generative-ai-service/)」サービスを採用し、ベクトル検索による高度な情報検索と、既存の業務データをSQLで統合的に扱うことが可能となります。また、ローコード・アプリケーション開発を支援する「Oracle APEX(https://apex.oracle.com/ja/platform/)」により、チャットボットやAIエージェントの実装を、より効率的に進めることができます。

DNPは、厳格なセキュリティ要件を持つ企業向けに、オンプレミス環境でドキュメント構造化AIを活用できるソリューションを提供しています。今回提供する「Oracle AI Vector Search」を備えた「Oracle Autonomous AI Database」との連携による新しいソリューションでは、クラウドならではのスケーラビリティと高速処理、自動アップデートによる最新AI機能の継続利用、そして初期投資を抑えたスモールスタートを可能にし、大規模活用や全社展開をより迅速に実現します。

「Oracle Autonomous AI Database」は、データベースの運用・管理を自動化する自律型AIデータベースとして、高い可用性とセキュリティを確保しながら、生成AI活用に必要なベクトル検索や分析処理を単一のデータベース上で実現します。これにより、技術進化や環境変化に伴う新たなプラットフォーム構築や追加開発コストを抑え、AI活用に伴う運用負荷を低減しながら、データ更新やスケール拡張にも柔軟に対応できます。さらに、特別なITスキルを持たない担当者でも、「Autonomous AI Database Select AI(https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/select-ai/)」により、自然言語による検索や対話型の操作が可能となり、多様なデータを統合的に活用することで、業務改善のスピードと精度を高め、生産現場の最適化や高度な判断支援につなげることができます。

DNPと日本オラクルは今後、本ソリューションを通じて、製造、金融、自治体など非構造化データを大量に扱う幅広い業界において、生成AIを活用した業務高度化や知識活用のユースケースを支援していきます。

大日本印刷株式会社 常務取締役 金沢 貴人 氏は次のように述べています。「『DNPドキュメント構造化AIサービス（AI-Ready Data事業）』と『Oracle Autonomous AI Database』との連携により、非構造化データの構造化からAI活用までを一貫して実現できるソリューションを提供します。DNPが長年培ってきた文書構造化や情報加工のノウハウと、オラクルの高信頼なAIデータ基盤を組み合わせることで、製造業の現場の知見やノウハウを、価値あるナレッジ資産として可視化・再活用することが可能になります。これにより、生成AIを業務に安心して活用できる基盤を構築し、業務の高度化や生産性向上を通じて、企業の競争力強化に貢献していきます。」

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことです。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウドサービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。オラクル（NYSE:ORCL）に関するより詳細な情報については、 www.oracle.com(http://www.oracle.com/) をご覧ください。

商標

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