「2026年に開催される国際競技大会」の「対戦格闘団体戦」における『ストリートファイター6』日本代表候補選手が決定

株式会社カプコン

2026年3月22日（日）に、一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）より発表された「第 20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) e スポーツ日本代表候補選手決定のお知らせ」(https://jesu.or.jp/contents/news/news-260322/)に記載のとおり、3月22日（日）に開催された「ASIA esports EXPO 2026」の結果を踏まえ、以下の選手が「2026年に開催される国際競技大会」の「対戦格闘団体戦」における『ストリートファイター6』日本代表候補選手となりましたのでお知らせいたします。

『ストリートファイター6』日本代表候補選手

ひぐち選手

「ASIA eSports EXPO 2026」とは

「ASIA esports EXPO」は、愛知・名古屋をeスポーツの国際拠点として発展させることを目的として開催される総合イベントです。eスポーツの競技大会だけではなく、ブース展示や体験型イベントも予定されており、eスポーツに携わる様々な業種の方が楽しめるイベントとなっています。

日時：2026月3月21日（土）、22日（日） 10:00-20:00

会場：愛知県国際展示場 展示ホールD

公式サイト：https://www.espoexpo.com/

主催：愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会（中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション、愛知eスポーツ連合）、日本eスポーツ協会