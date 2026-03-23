21時からは人気芸人が日替わりで担当！新番組『REQ JAM（リクジャム）』2026年4月1日(水)21:00～JFN系列で放送開始！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組『REQ JAM(リクジャム)』が2026年4月1日(水)より放送スタート。人気芸人が日替わりで担当。リスナーのあなたからの「REQ（リクエスト）」に、喜怒哀楽の“喜”に長けた笑いの達人たちが、 時に大胆に、時に寄り添い、全力で応えていきます。

五曜日五様の向き合い方で、平日の21時を演出していきます。

五曜日五様の向き合い方で、平日の21時を演出していきます。

月曜日はガク（真空ジェシカ）と吉住。同じ事務所の2人が織りなす、独特な世界観に注目！

火曜日のハナコと、金曜日のカミナリは、この3月まで放送の『ミッドナイト・ダイバーシティ～正気のSaturday Night～』からのお引越し組。三者三様の見事なバランス感覚のコント師ハナコと、レペゼン茨城のボケツッコミが炸裂するカミナリが、今度は平日の夜を盛り上げます！

水曜日はM-1準優勝で今人気沸騰中のドンデコルテ。どんな話題を彼らなりに料理してくれるか？乞うご期待！

木曜日は、昨年9月まで『AuDee CONNECT（水）』を担当していた蓮見翔（ダウ90000）が、久しぶりに1人ラジオで喋り尽くします！

番組の生命線は、リスナーのあなたからのリクエスト！

生放送（一部収録対応）の特性を活かして、ラジオで“ジャム”ろう…が、『REQ JAM』のコンセプトです。

■番組概要■

番組名： REQJAM（リクジャム）

番組サイト：

REQ JAM【月曜】ガク（真空ジェシカ）／吉住：https://jfn-pods.com/program/300013343

REQ JAM【火曜】ハナコ：https://jfn-pods.com/program/300013344

REQ JAM【水曜】ドンデコルテ：https://jfn-pods.com/program/300013345

REQ JAM【木曜】蓮見翔（ダウ90000）：https://jfn-pods.com/program/300013346

REQ JAM【金曜】カミナリ：https://jfn-pods.com/program/300013347

共通ハッシュタグ：#リクジャム

曜日ハッシュタグ：#リクジャム月曜 #リクジャム火曜 #リクジャム水曜 #リクジャム木曜 #リクジャム金曜

公式X：3/30頃お知らせ予定。お引越し番組についてはフォローしたまま続報をお待ちください。

放送局：＊曜日ごとに放送局が異なります。各放送局のHPをご確認ください。

FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、FM GUNMA、FM栃木、FM長野、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、FM山陰、FM岡山、FM山口、FM香川、FM高知、FM長崎、FM熊本、FM宮崎、FM鹿児島

初回放送日時：4月1日（水）21時～21時55分 生放送