インテリジェンス・コミュニケーション企業のJapan Nexus Intelligence、早稲田大学ラグビー部の現役選手を支援するニュージーランド留学奨学金制度を創設

株式会社Japan Nexus Intelligence

国内の言論空間に対する不当な介入への対抗を目的としたインテリジェンス・コミュニケーション（※1）を手がける株式会社Japan Nexus Intelligence（本社：東京都新宿区、代表取締役：高森 雅和、読み：ジャパン・ネクサス・インテリジェンス、以下「JNI」）は、早稲田大学ラグビー蹴球部の現役選手を対象に、ラグビーの本場であるニュージーランドへの留学機会を提供する、給付型奨学金制度「ニュージーランド・カンタベリー・アカデミー留学スカラシップ・プログラム」（以下、「本プログラム」）を3月21日付で創設したことをお知らせいたします。本プログラムは、早稲田大学発でラグビー界の未来を担う現役選手が、世界最高峰のラグビー環境で学び成長する機会を提供することを目的とした取り組みです。第1回奨学生として選出された、杉村 利朗選手（早稲田大学社会科学部 2年生）と平野 仁選手（早稲田大学スポーツ科学部2年生）は、2026年3月から3ヶ月間、カンタベリー・ラグビー・フットボール・ユニオン（CRFU、※2）が運営するラグビー選手育成プログラム「カンタベリー・アカデミー」に参加しています。

本プログラム創設の背景

早稲田大学ラグビー蹴球部は、1918年創部の歴史を持つ日本の大学ラグビー界を代表する伝統校です。これまでに全国大学ラグビーフットボール選手権大会優勝16回を誇り、大学日本一の最多優勝記録を持つなど、日本ラグビー界に多くの歴史と実績を築いてきました。また、慶應大学との対戦「早慶戦」や明治大学との対戦「早明戦」は、大学ラグビー伝統の一戦として広く知られ、多くのファンに親しまれています。2025シーズンには大学選手権準優勝を果たすなど、大学日本一を目指して挑戦を続けています。

本プログラムは、早稲田大学ラグビー蹴球部の出身でもあるJNI代表取締役の高森が、在学中に単身でニュージーランドに留学した経験を原点としています。当時は、現役選手が在学中に長期海外留学を行う例は少なく、当時としては異例の挑戦でした。ニュージーランドでの留学中は、現地での試合経験やコーチング環境に身を置き、異文化の中で挑戦と失敗を重ねた経験は高森にとって、競技面のみならず人生の財産となり、その後のキャリア形成にも大きな影響を与えました。このような経験を次世代の現役選手にも届けたいという想いを、高森は長年抱いており、昨年から早稲田大学ラグビー蹴球部関係者と継続的に意見交換を重ねてきました。その対話を経て構想が具体化し、本プログラムの実現に至りました。

本プログラムの概要

- 名称：ニュージーランド・カンタベリー・アカデミー留学スカラシップ・プログラム- 奨学金の種類：返済不要の給付型- 留学期間：3ヶ月間- 対象者：早稲田大学ラグビー蹴球部に所属する、大学2～4年生- 採用人数：2名- 目的：- - ニュージーランドのハイレベルな環境で競技力向上を図ること- - 異国での生活を通じ、将来国際社会で活躍できる人材としての素養を培うこと- - 早稲田大学ラグビー蹴球部の伝統と価値を海外へ発信していくこと- プログラムの内容：- - カンタベリー・ラグビー・フットボール・ユニオン（CRFU）が運営する「カンタベリー・アカデミー」において現地トレーニングや試合に参加し、異文化における国際的かつ実践的な競技経験の提供- - 渡航費、アカデミープログラム費、ホームステイ費の支給

早稲田大学ラグビー蹴球部の監督と奨学生からの声

本プログラムの創設にあたり、早稲田大学ラグビー蹴球部の大田尾 竜彦監督は、次のように述べています。

「今回『ニュージーランド・カンタベリー・アカデミー留学スカラシップ・プログラム』という大変素晴らしい機会をくださったJapan Nexus Intelligence様に心よりお礼を申し上げます。学生には本プログラムを通じて、普段では経験できないニュージーランドでの試合やコーチングなどに触れることでの競技面の向上はもちろんのこと、異文化環境での生活を通じて様々な価値観に触れ、人間性も大きく成長して戻ってきてほしいと思います。」

また、本プログラムの第1期奨学生として選出された2名の選手も、本プログラムの参加に際し、次のように語りました。

「早稲田大学ラグビー蹴球部を代表して、ニュージーランドに留学できることを大変光栄に思います。現地での経験を通して課題に真摯に向き合い、多くの学びを得て自身の成長につなげていきたいです。この貴重な経験を今後のプレーやチームに還元できるよう取り組んでいきます。」（早稲田大学社会科学部 2年生 杉村 利朗選手）

「早稲田大学ラグビー蹴球部を代表して、ニュージーランドで挑戦できることを光栄に思います。早稲田大学ラグビー蹴球部としての自覚と責任を忘れずに、課題と向き合い、個人のスキルアップに向けて日々挑戦し続けます。また、帰国後にニュージーランドで得たスキルや経験を必ずチームに還元できるよう努力します。」（早稲田大学スポーツ科学部2年生 平野 仁選手）

JNIは本事業を通じて、より多くの関係者と連携を強化しながら、今後も継続的な支援と改善を重ね、日本ラグビー界を牽引する早稲田大学ラグビー蹴球部の選手の人材育成に一層貢献できるよう取り組んでまいります。

写真（左から右）：ニュージーランド・カンタベリー・アカデミー留学スカラシッププログラムの第1期奨学生として選出された早稲田大学社会科学部2年生の杉村 利朗選手、株式会社Japan Nexus Intelligence代表取締役の高森 雅和、同じく第1期奨学生として選出された早稲田大学スポーツ科学部2年生の平野 仁選手。

※1 インテリジェンス・コミュニケーション：悪意ある情報拡散に対抗することを目的とした、インテリジェンス（情報の収集・分析）主導型のコミュニケーション戦略です。分析、戦略的コミュニケーション、危機管理、リスク評価、メディアや各種コミュニケーションチャネルを通じたターゲットへの情報発信などを活用しています。

※2 カンタベリー・ラグビー・フットボール・ユニオン（Canterbury Rugby Football Union、CRFU）：

1879年にニュージーランドで最初に設立されたラグビー統括組織。カンタベリー地域における48のクラブを統括し、競技運営、組織管理、マーケティング、育成事業などを通じて地域ラグビーの発展に取り組んでいます。

Japan Nexus Intelligence（JNI）について

株式会社Japan Nexus Intelligenceは東京都に本社を置き、2023年に設立された、インテリジェンスおよび戦略的コミュニケーションを手がける企業です。最先端のインテリジェンス技術と手法を活用し、SNSやAIを通じて広がる偽・誤情報、影響工作などをはじめとする「新時代の情報リスク」に対応する分析、リスク評価、コミュニケーションの戦略を提供しています。民間企業向けには、企業・商品・サービス・市場に関する言論調査・分析、悪意ある情報の検知・分析、そして総合発信戦略の立案や対策の実行支援を行っています。公共機関向けには、特定のテーマに関する偽情報のモニタリング・分析、戦略的コミュニケーション計画の策定、認知戦・情報戦領域における最新動向や関連ツールの調査を提供しています。https://j-ni.com/