『KING OF PRISM』より、放課後メイツ ビーズストラップ登場！

株式会社アニメイトホールディングス

プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー！

「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指し成長していく物語。

本作より新商品が登場します。

どこかなつかしいけど新しい！心ときめくキラキラニュートロ感たっぷりなグッズシリーズ「放課後メイツ」のビーズストラップが登場です！一緒に青春を始めよう！

こちらは全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r100727_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

放課後メイツ ビーズストラップ(全3種)

【価格】

各1,650円（税込）

【発売日】

2026年7月3日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)Ｔ-ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project

■『KING OF PRISM』公式サイト：https://kinpri.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。