株式会社プロトコーポレーション

株式会社プロトコーポレーション(本社：名古屋市中区 代表取締役社長：白木 享、以下当社)はスキャンツール（故障診断機）の開発・製造を手がける株式会社ツールプラネット（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：浅野一信、以下ツールプラネット社）との資本提携に合意し、同社株式の一部を取得することを決定いたしました。本提携により、当社は事業シナジーの創出と中長期的な成長を目指してまいります。

当社はこれまで、情報開示の推進による中古車業界の健全化を重要な使命と位置づけ、修復歴や走行距離等、当社が運営するクルマ情報メディア「グーネット」を通じた情報開示に取り組んできました。近年では車両の電子制御化が進み、外観や目視では確認できない不具合を可視化する重要性が高まっています。こうした背景のもと、当社は車載式故障診断装置（OBD）スキャンツールの先駆者であるツールプラネット社と連携し2022年10月に「グー故障診断」の開発を行い全国の整備工場を中心にサービス展開を開始いたしました。更に両社の協力関係は、単なるツール導入にとどまらず、中古車購入時に消費者が安心できる情報提供を実現するための故障診断書の発行という新たな取り組みへと発展し、2024年3月に「グーネット」の掲載車両に「グー故障診断書」の表示を開始するなど、中古車業界の透明性向上に向けた取り組みを進めております。

このたびの資本提携により、両社の連携をさらに強化し、故障診断領域におけるサービスの高度化と普及を加速させてまいります。「グーネット」の掲載車両における故障診断情報のさらなる充実、買取・下取時の故障診断活用、EV・HV車のバッテリー劣化を可視化する電池診断など、次世代の車両情報開示基盤の構築を目指します。

当社は今後も、テクノロジーを駆使した情報開示を推進し、中古車業界の信頼性向上と健全化に貢献するとともに、中古車業界全体の持続的な発展に寄与してまいります。

◆株式会社ツールプラネット会社概要

社名 ：株式会社ツールプラネット

代表者 ：代表取締役 浅野 一信

本社 ：岐阜県岐阜市旭見ヶ池町43番地の2

創業 ：1953年6月

設立 ：2004年8月

事業内容：自動車用故障診断機、開発、製造、販売

URL. :https://www.toolplanet.jp/

◆プロトコーポレーション会社概要

社名 ： 株式会社プロトコーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 白木 享

本社 ： 愛知県名古屋市中区葵1-23-14 プロト葵ビル

創業 ： 1977年10月

設立 ： 1979年6月

事業内容： ２つの事業（経済的事業、社会的事業）８つの事業領域

（モビリティ、リユース、人材、不動産、スポーツ、農業・養殖、地域創生、教育）

URL ： https://www.proto-g.co.jp/