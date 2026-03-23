株式会社トリドールホールディングス

「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、以下、「トリドール HD」）は、お客さまにとっての「感動」を生み出す源泉である当社従業員一人ひとりの幸せを実現するために、賃金体系の改定を行うことを発表します。組合の要求を超える水準の賃上げは3年連続です。

この改定を通じて、当社グループが目指す「食の感動※1」創造への取り組みをさらに進めてまいります。

賃上げ内容

■給与引き上げ時期：2026年6月1日から

■対象者：株式会社トリドールホールディングス、株式会社丸亀製麺、株式会社肉のヤマ牛、株式会社KONA’S、株式会社トリドールジャパン、株式会社トリドールD＆Iの正社員2,051名

■内容：従業員一人平均19,696円（6.12％）の賃上げを実施する

※内、ベースアップ3.11％（10,000円）と賃金体系維持分（個別昇給含む）3.01%（9,696円）

※1 食欲をそそる香り、料理人の巧みな手さばき、厨房の活気と熱意、目の前で調理される料理、そして、心あたたまる、誰でも快く迎えいれてくれる接客。食の「おいしさ」は味覚だけではなく、すべての五感が刺激され、食べてみたいという衝動をかきたてる体験によって高まります。

トリドールホールディングスについて

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。

トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。

今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。