【愛知県・蒲郡市】ついにオープン！2026年シーズンも海辺でのBBQはイベント盛り沢山のラグーナビーチ シーサイドマジックでスタイリッシュに楽しみましょう！

ウッドデザインパーク株式会社暖かくなり2026年もバーベキューシーズン到来。

皆さま、2026年のゴールデンウィーク、夏休み、お盆休みのバーベキューのご予約はすみましたか？

昨年も多数のお客様にご来場頂いたウッドデザインパークグループの海のバーベキュー施設、

SEA SIDE MAGIC inラグーナ蒲郡がオープンいたします。

春は潮干狩り、夏はビーチでの海水浴やラグーナビーチで開催されるイベント、ラグナシアでのコスプレイベントを楽しみながら、日帰りBBQを楽しめる事で人気のシーサイドマジック。

着火や準備の必要のない、手ぶらBBQはアウトドアに不安を持つ若手女子でも安心。

屋根付きコンクリ打設のバーベキュー場なので小さなお子様やベビーカーキッズを持つ若夫婦でも安心してバーベキューを楽しめます。

オフィシャルHP &ご予約 :https://seaside-magic.jp

- 気になる利用料金は…

BBQキット充実のソファ席の利用でも大人お一人3,000円～、テーブルのお席はなんと驚愕の

2,500円～とスタイリッシュでお値打ちなBBQをご提案いたします。

- 次々登場するアクティビティやサービス

夏になればプールやシャワールームも登場！

そしてお盆のシーズンではラグナシアさんの打ち上げ花火もBBQをしながら楽しめる。

日本で一番早いプール開きを予定しております。- 手ぶらのBBQの食材もこだわり抜いた逸品を

手ぶらBBQのグレードも3種類のグレードをご用意しております。

シーンやご予算に合わせてのカスマイズも可能なのでオリジナルBBQを楽しむあなたにぴったりです。

こだわり素材の肉と海鮮を豪快にお楽しみください。- 様々なシーンで使えるBBQ場

最大260名収容だから企業さまでの団体BBQ、家族との団欒、友人との思い出、そして二人の素敵な夜に…

様々なシーンで「使える」愛知のBBQ場SEA SIDE MAGIC inラグーナ蒲郡。

2026年を楽しむならシーサイドマジックで！

※森道市場、トレジャー05Xなどの大型フェス開催時は休業となります。ご注意ください。

※260名以上のBBQも実績あり。お見積もりのご依頼はお問い合わせメールで！（360名BBQ2daysの実績があります。）

団体BBQご予約・お問い合わせ :https://seaside-magic.jp/contact/