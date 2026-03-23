【愛知県・蒲郡市】ついにオープン！2026年シーズンも海辺でのBBQはイベント盛り沢山のラグーナビーチ シーサイドマジックでスタイリッシュに楽しみましょう！
ウッドデザインパーク株式会社
暖かくなり2026年もバーベキューシーズン到来。
昨年も多数のお客様にご来場頂いたウッドデザインパークグループの海のバーベキュー施設、
オフィシャルHP &ご予約 :
https://seaside-magic.jp
- 気になる利用料金は…
- 次々登場するアクティビティやサービス
夏になればプールやシャワールームも登場！
日本で一番早いプール開きを予定しております。
- 手ぶらのBBQの食材もこだわり抜いた逸品を
こだわり素材の肉と海鮮を豪快にお楽しみください。
- 様々なシーンで使えるBBQ場
団体BBQご予約・お問い合わせ :
https://seaside-magic.jp/contact/
暖かくなり2026年もバーベキューシーズン到来。
皆さま、2026年のゴールデンウィーク、夏休み、お盆休みのバーベキューのご予約はすみましたか？
昨年も多数のお客様にご来場頂いたウッドデザインパークグループの海のバーベキュー施設、
SEA SIDE MAGIC inラグーナ蒲郡がオープンいたします。
春は潮干狩り、夏はビーチでの海水浴やラグーナビーチで開催されるイベント、ラグナシアでのコスプレイベントを楽しみながら、日帰りBBQを楽しめる事で人気のシーサイドマジック。
着火や準備の必要のない、手ぶらBBQはアウトドアに不安を持つ若手女子でも安心。
屋根付きコンクリ打設のバーベキュー場なので小さなお子様やベビーカーキッズを持つ若夫婦でも安心してバーベキューを楽しめます。
オフィシャルHP &ご予約 :
https://seaside-magic.jp
- 気になる利用料金は…
BBQキット充実のソファ席の利用でも大人お一人3,000円～、テーブルのお席はなんと驚愕の
2,500円～とスタイリッシュでお値打ちなBBQをご提案いたします。
- 次々登場するアクティビティやサービス
夏になればプールやシャワールームも登場！
そしてお盆のシーズンではラグナシアさんの打ち上げ花火もBBQをしながら楽しめる。
日本で一番早いプール開きを予定しております。
- 手ぶらのBBQの食材もこだわり抜いた逸品を
手ぶらBBQのグレードも3種類のグレードをご用意しております。
シーンやご予算に合わせてのカスマイズも可能なのでオリジナルBBQを楽しむあなたにぴったりです。
こだわり素材の肉と海鮮を豪快にお楽しみください。
- 様々なシーンで使えるBBQ場
最大260名収容だから企業さまでの団体BBQ、家族との団欒、友人との思い出、そして二人の素敵な夜に…
様々なシーンで「使える」愛知のBBQ場SEA SIDE MAGIC inラグーナ蒲郡。
2026年を楽しむならシーサイドマジックで！
※森道市場、トレジャー05Xなどの大型フェス開催時は休業となります。ご注意ください。
※260名以上のBBQも実績あり。お見積もりのご依頼はお問い合わせメールで！（360名BBQ2daysの実績があります。）
団体BBQご予約・お問い合わせ :
https://seaside-magic.jp/contact/