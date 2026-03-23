株式会社モザイクワーク、株式会社YAZよりHRソリューション事業を譲受

株式会社モザイクワーク

株式会社モザイクワーク（新潟オフィス：新潟市中央区、代表取締役社長：杉浦二郎、以下「当社」）は、株式会社YAZ（本社：東京都渋谷区、以下「YAZ社」）が佐渡オフィスを中心に運営するHRソリューション事業について、2026年4月1日付で事業譲受することに合意したことをお知らせいたします。

■事業譲受の背景・目的

当社は、「幸せに働く仕組みをつくる」というビジョンのもと、組織・人材領域におけるコンサルティング事業を展開してまいりました。

一方、YAZ社はIT・デジタル領域をメイン事業として展開しながらも、2023年4月から地方拠点における雇用創出や人材育成にも取り組まれてきました。

本件により当社は、新潟県内および佐渡エリアにおける事業基盤を承継し、地域に根ざした雇用創出・人材育成の取り組みをさらに強化してまいります。また、これまで当社が培ってきた採用支援・組織開発のノウハウを掛け合わせることで、地域に根ざした取り組みをさらに強化し、新潟、そして佐渡における雇用と産業の発展に貢献してまいります。

■事業譲受によるシナジー効果

当社はこれまで、人事領域の中でも特に「組織開発」や「人事評価制度」の構築に強みを持ち、離職対策や組織コンサルティングの切り口から企業の成長をサポートしてまいりました。一方で、YAZ社は「採用支援」に強みを持ち、人材確保に対して正面から向き合うアプローチを強みとしています。

今回の事業譲渡により、同じ人事領域において異なる強みを持つ両社のノウハウを統合いたします。これにより、採用から定着、評価、組織活性化に至るまで、企業の現状や業界特性、企業規模、将来の事業戦略に合わせたカスタマイズ型の支援を、一貫して提供できる体制を構築いたします。

今後も、地域とともに成長し続ける企業として、新たな価値創造に取り組んでまいります。

■今後の事業運営方針

当社は新たに佐渡オフィスを設置し、譲受後も、既存のお取引先様、関係者の皆様との信頼関係・ご縁を引き続きを大切にしながら、円滑な事業運営を行ってまいります。

また、地域の特性を踏まえた人材支援・組織支援を推進し、新潟県および佐渡エリアにおける持続的な雇用創出と産業発展に寄与してまいります。

【モザイクワーク概要】

会社名：株式会社モザイクワーク

所在地：

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区南笹口一丁目 1-50 アテンドビル３階

（東京オフィス）東京都港区麻布十番二丁目 20-7 麻布十番高木ビル１階

事業内容：組織人事コンサルティング事業／コミュニケーションサーベイ「モノサシ」事業／教育研修事業

代表者名：杉浦 二郎

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社モザイクワーク

TEL ：025-250-5907

Email：info@mosaicwork.co.jp