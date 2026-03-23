台湾の熱気が中野に帰ってくる！「台湾文化祭2026」6月26日(金)～28日(日)、3日間開催決定！

株式会社トモトモ

台湾文化祭実行委員会（事務局：東京都）は、2026年6月26日（金）から6月28日（日）の3日間、東京都中野区にて「台湾文化祭2026」を開催することを決定いたしました。 本イベントの開催に伴い、台湾の食・雑貨・文化を届ける出店者、および本イベントを多方面からご支援いただけるスポンサー企業の募集を開始いたします。

「台湾文化祭2026」中野区役所＋中野四季の森公園にて開催決定！

■「台湾文化祭2026中野」開催の背景と目的

「リアルな台湾の魅力を届けたい」という想いからスタートした台湾文化祭は、食・音楽・文化・ライフスタイルをまるごと体感できる祭典です。 2025年開催時には大盛況のうちに幕を閉じました。 2026年は会場をさらに拡大し、「中野区役所（ナカノバ、ソトニワ）」に加え「中野四季の森公園芝生エリア」と「イベントエリア」の3拠点で開催。 初夏の3日間、中野の街を鮮やかな台湾カラーと熱気で彩ります。

■ 開催概要

台湾文化祭2025開催様子台湾文化祭2025開催様子台湾文化祭2025開催様子台湾文化祭2025開催様子

イベント名： 台湾文化祭2026中野

開催日程： 2026年6月26日（金）～ 6月28日（日）

会場：中野区役所（ナカノバ、ソトニワ） 、中野四季の森公園（芝生エリア） 、中野四季の森公園（イベントエリア）

内容： 台湾グルメ（小籠包、魯肉飯、スイーツ等）の販売、台湾雑貨の販売、アーティストによるステージパフォーマンス、伝統文化体験ワークショップ等

主催： 台湾文化祭実行委員会

公式サイト： https://taiwanbunkasai.com/

■【出店者募集】あなたの「台味（タイウェイ）」を中野で披露しませんか？

台湾文化祭公式サイト開設：https://taiwanbunkasai.com/

現在、当イベントのコンセプトに共感し、一緒に会場を盛り上げてくださる出店者を募集しております！

募集ジャンル：

飲食： 定番の屋台料理から最新の台湾スイーツ、ドリンクまで。

物販： 台湾直送の雑貨、アパレル、クリエイター作品等。

ワークショップ： 台湾の伝統工芸や占い、台湾文化体験等。

応募方法： 公式サイト内の「出店資料ダウンロード」より詳細をご確認の上、お申し込みください。

■【スポンサー募集】日台交流を支えるパートナー企業を募ります！

「台湾文化祭2026中野」では、イベントの運営を多方面からサポートいただける協賛企業・団体様を募集しております。

協賛メリット：

会場内でのブース出展、サンプリング実施。

公式サイト、SNS、当日配布パンフレット等でのロゴ掲載。

台湾文化祭宣伝チャンネルでの特集紹介。

ステージでのPRタイム設置 「台湾」に感度の高い幅広い層（家族連れ、若年層、在日台湾人等）へのダイレクトなアプローチ

資料請求： 協賛メニューの詳細については、事務局までお問い合わせください。

参考資料：2025開催ポスター参考資料：2025開催グッズ一部参考資料：2025開催会場内配置のぼり旗

【本件に関するお問い合わせ先】

台湾文化祭実行委員会 事務局

メールアドレス：taiwanmatsuri@gmail.com

公式SNS：

Instagram→https://www.instagram.com/taiwanbunkasai/

Facebook→https://www.facebook.com/taiwanbunkasai/

X→https://x.com/taiwankomatsuri