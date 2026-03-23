「パ・リーグ FANS MEETUP 2026」選手編を公開！

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パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルにて、 特別番組「パ・リーグ FANS MEETUP 2026」選手編を順次公開することをご案内いたします。




ファンの皆様にシーズンをより楽しんでいただきたいとの想いから、 2022年より開幕タイミングで選手に出演いただき、座談会形式でチームや選手の裏側に迫る「パ・リーグ FANS MEETUP」選手編を公開しています。毎年好評いただいていることから、今年もパ・リーグ6球団それぞれの「パ・リーグ FANS MEETUP 2026」選手編の実施に至りました。 「パ・リーグ FANS MEETUP」でしか聞けない、選手のキャラクターやそれぞれの関係性などが垣間見れる魅力満載のトークにぜひご注目ください！


「パ・リーグ FANS MEETUP 2026」選手編（出演選手・公開予定日時）


・北海道日本ハムファイターズ編　：


　野村選手、奈良間選手、吉田選手【※3月24日(火)20:00公開予定】



・オリックス・バファローズ編　　：


　麦谷選手、来田選手、山下投手、寺西選手【※3月24日(火)21:00公開予定】



・東北楽天ゴールデンイーグルス編：


　中島選手、黒川選手、宗山選手【※3月25日(水)20:00公開予定】


　


・福岡ソフトバンクホークス編　　：


　上茶谷選手、大関投手、津森投手 【※3月25日(水)21:00公開予定】



・千葉ロッテマリーンズ編　　　　：


　小川選手、宮崎選手、寺地選手【※3月26日(木)19:00公開予定】



・埼玉西武ライオンズ編　　　　　：


　長谷川選手、渡部選手、仲三選手【※3月26日(木)20:00公開予定】




●配信先：パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル


　　　（ https://www.youtube.com/c/PacificLeagueTVofficial/videos）



●プレゼントキャンペーン：


出演選手19名のサインがそれぞれ入った色紙を合計57名様に抽選でプレゼント！


詳細は応募フォーム（https://forms.gle/st88mo6SxDqptUKN8）をご確認ください。


※応募期間：2026年3月23日(月)21:00～2026年4月3日(金) 12:00まで