格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』×水上の格闘技『BOATRACE』、全9戦で開催『BOATRACE FIGHTER』

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、2026年に開催されるSG競走およびPGIクイーンズクライマックスに合わせ 、世界的人気を誇る対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』シリーズとコラボレーションしたWEBプロモーション『BOATRACE FIGHTER』を年間計9回にわたり開催いたします 。

ストリートファイターのキャラクターたちがボートレーサー仕様のオリジナルビジュアルで登場 。第1弾は、「第61回ボートレースクラシック」の開催にあわせ、Amazonデジタルギフト2500円分やオリジナル炭酸ボトル＋ステッカーが当たるWEBキャンペーンを2026年3月20日（金）より開催中。

■キャンペーン概要

＊タイトル：BOATRACE FIGHTER

＊キャンペーンサイト：https://lets-boatrace.com/cp/2026-boatracefighter/

＊ボートレース公式X：https://x.com/Lets_BOATRACE

＊実施期間：2026年3月～12月にかけて計9回開催

・第1弾：ボートレースクラシック（蒲郡）

2026年3月20日（金）0時～ 29日（日）23時59分

・第2弾：ボートレースオールスター（浜名湖）

2026年5月22日（金）0時～ 31日（日）23時59分

・第3弾：グランドチャンピオン（鳴門）

2026年6月19日（金）0時～ 28日（日）23時59分

・第4弾：オーシャンカップ（びわこ）

2026年7月24日（金）0時～ 8月2日（日）23時59分

・第5弾：ボートレースメモリアル（桐生）

2026年8月21日（月）0時～ 30日（日）23時59分

・第6弾：ボートレースダービー（尼崎）

2026年10月23日（金）0時～11月1日（日）23時59分

・第7弾：チャレンジカップ（常滑）

2026年11月20日（金）0時～ 29日（日）23時59分

・第8弾：グランプリ（大村）

2026年12月11日（金）0時～ 20日（日）23時59分

・第9弾：クイーンズクライマックス（住之江）

2026年12月22日（火）0時～31日（木）23時59分

■第1弾キャンペーン概要

＊タイトル ：フォロー＆リポストキャンペーン

＊実施期間 ：3月20日(金) 00：00 ～ 3月29日(日) 23:59

＊賞 品 ：＜240名様＞ Amazonデジタルギフト2500円分

＜30名様＞ オリジナル炭酸ボトル+ステッカー（Wチャンス賞品）

＊応募方法 ：（１）Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー。

（２）同アカウントよりキャンペーン期間中毎日投稿されるキャンペーン投稿をリポスト。

（３）リポスト後、自動リプライにて結果をお送りいたします。

（４）さらに、キャンペーン投稿に対し、以下の要素を記載してリプライすることで、

Wチャンス抽選への応募が完了、抽選で賞品が当たる。

・ハッシュタグ「#ボートレースクラシック」

・投稿ごとに記載されるクイズの解答やキーワード

※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。

■イベント情報

＊イベント名：BOATRACE江戸川 × STREET FIGHTER 6 師弟マッチ in ボートレース江戸川

＊開催日：2026年3月29日（日）

第1部 開場13:30／14:00～16:40（予定）

第2部 開場17:00／17:30～20:20（予定）

＊会場：ボートレース江戸川（東京都江戸川区東小松川3-1-1）

＊出演者： 司会・実況：アール

師匠枠 ：高木、板橋ザンギエフ

弟子枠 ：ファン太、蝶屋はなび

＊特設SNS：https://x.com/edogawa_match

＊概 要：

BOATRACE江戸川にて、STREET FIGHTER 6を使用したイベント「師弟マッチ in ボートレース江戸川」を開催いたします。本イベントでは、ボートレースと格闘ゲームに共通する「師弟」を軸に、本イベント限定のチーム対抗戦を実施いたします。また、来場者が対抗戦の勝敗を予想する参加型プログラムも実施いたします。さらに、ボートレースと格闘ゲームの共通点をテーマにしたトークショーや、未確定舟券を活用した抽選企画など、初心者でも楽しめるコンテンツを実施予定です。ゲームファンを中心とした新たな来場層に向けて、ボートレースの魅力を体験いただけるイベントとなっております。

■ 『ストリートファイター』シリーズについて

「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第１作目を発表後、1991年発表の「ストリートファイターII」において画期的な対戦システムが話題を呼び、大ヒットを記録しました。家庭用ゲームソフトでは対戦格闘ゲームというジャンルを確立し、今なお進化し続け、世界中で人気を博しています。2023年には「ストリートファイター6」を発売。また、ゲーム以外に漫画、アニメ、実写映画、などの幅広いメディアミックス展開も行われています。さらに「eスポーツ」の代表的なゲームとして、世界的な大会が数々開催されています。

■キャンペーンに関するお問い合わせ

メールアドレス：cp-info@boatracecp.jp

受付期間：2026年3月20日（金）～2026年3月29日（日）受付時間：9：00～18：00

※土日祝日は除く