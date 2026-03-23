中川政七商店の鹿猿狐ビルヂング5周年 第1弾イベント「鹿づくし、春の祭典」4/10-5/31開催

株式会社中川政七商店

株式会社中川政七商店が運営する複合商業施設「鹿猿狐ビルヂング」（奈良県奈良市）は、2021年の開業から5周年を迎えます。奈良の新たなランドマークとしてお客様と歩んできた5周年への感謝の気持ちを込め、2026年4月から12月まで1年を通したアニバーサリーイベントを開催いたします。 第1弾4月10日(金)～5月31日(日)のテーマは「鹿づくし、春の祭典」。約100頭の鹿が集う催し「鹿寄せ」や「鹿と歩む奈良ガイドツアー」の開催、「世界にひとつの鹿マグネット」をつくるワークショップ、そして「鹿ティラミス」や「鹿もなか」など鹿をモチーフにしたスイーツメニューまで、春の奈良でシカできない全7つの体験をお届けします。

奈良といえば鹿。奈良公園周辺に約1,300頭生息する奈良観光の象徴です。今から約1,300年前春日大社創建の際、春日大明神が白い鹿に乗ってやってきたことから、奈良の鹿は“神様の使い”として大切にされてきました。

中川政七商店においても、ロゴマークに掲げる通り、鹿は創業地・奈良と私たちを繋ぐかけがえのない存在です。鹿猿狐ビルヂング5周年を祝う最初の企画として、奈良の歴史と私たちのアイデンティティを象徴する鹿を主役に、これまでにない“鹿づくしの体験”をご用意いたしました。ここで出会う一つひとつの物語が、奈良の風土とともに、次の時代へとつながっていくことを願っています。

複合商業施設「鹿猿狐ビルヂング」について

中川政七商店の創業地に隣接する形で、2021年4月、ならまちの一角に誕生した鹿猿狐ビルヂング。コンセプトは、「路地を巡り出会う、触れ、学び、味わう奈良。」中川家の旧居や蔵を改装したギャラリー、奈良のものづくりが並ぶショップ、奈良の風土を味わう飲食店（猿田彦珈琲、喜つね、茶論）、そして観光案内所が集う空間で、中川政七商店の原点、軌跡、今を巡っていただけます。

鹿づくし１：奈良公園の風物詩「鹿寄せ」

ナチュラルホルンの音色に誘われて、たくさんの鹿が森から駆け寄ってくる催し「鹿寄せ」。迫力満点、奈良公園の風物詩です。鹿猿狐ビルヂングによる主催で、全6日間開催いたします。

日程：4/12,(日),19(日),26(日),5/3(日),17(日),24(日) ※雨天中止

時間：10:00～10:15

場所：春日大社境内「飛火野(とびひの)」

参加料：無料

予約：不要

鹿づくし２. 鹿と歩む、奈良ガイドツアー

勇壮な「鹿寄せ」を堪能した後は、ボランティアガイド朱雀会による案内のもと、鹿と歩む朝の散策へ。鹿寄せ会場から鹿猿狐ビルヂングまで名所をたどりながら歩く、約45分間のガイドツアーです。“なぜ鹿は神の使いなのか？”といった歴史背景を紐解きながら、鹿と奈良にまつわる物語をお届けします。

日程：4/12,(日),19(日),26(日),5/3(日),17(日),24(日) ※雨天中止

時間：10:15～11:00

コース：飛火野～春日大社参道～ならまち～鹿猿狐ビルヂング

参加料：無料

予約：事前予約優先（定員20名） ※公式サイトから予約

鹿づくし３. 世界にひとつの鹿マグネットづくり

100頭もの鹿が集まる「鹿寄せ」を、奈良県産の木製マグネットで再現。たくさんの中からお気に入りの鹿を選び、絵付けをして、自分だけの表情を描くワークショップです。世界にひとつ、あなただけの「マイ鹿」をおうちに迎えませんか。

日程：4/10～12,18,19,25,26,29,5/2～6,9,10,16,17,23,24,30,31

時間：11:00～18:00

場所：中川政七商店 奈良本店 2Fワークショップスペース

参加料：550円(税込)

予約：不要 ※数量限定のため、なくなり次第終了

鹿づくし４. 自分で仕上げる体験型スイーツ「鹿ティラミス」

猿田彦珈琲からは、お客様自身で鹿の表情を仕上げる体験型スイーツ「鹿ティラミス」を限定販売。ふんわりとしたティラミスを顔に見立て、別添えのパーツ（プレッツェルの耳、ホワイトチョコの目、ビターチョコの鼻）を自由にトッピング。世界にひとつだけの鹿ティラミスが完成します。エスプレッソが香る、芳醇で本格的な味わいです。

場所：猿田彦珈琲 奈良 鹿猿狐ビルヂング

価格：680円（イートイン税込価格）

提供期間：4/10(金)～なくなり次第終了

鹿づくし5. 奈良の銘酒が香る「鹿もなかアイス」

すき焼き割烹「喜つね」からは限定スイーツが登場。奈良の銘酒「風の森」の酒粕を使用した芳醇なアイスを、愛らしい鹿型もなかで挟んだ一品です。店内コースのデザートとしてのほか、テイクアウトでもお楽しみいただけます。新作テイクアウトメニュー「喜つねのお稲荷」とあわせて、春の奈良散策やお花見のお供にどうぞ。

場所：喜つね

価格：鹿もなかアイス 500円（テイクアウト税込）

喜つねのお稲荷 1,300円（テイクアウト税込）

提供期間：4/10(金)～なくなり次第終了

鹿づくし6. 鹿づくし抹茶体験

中川政七商店による茶道ブランド「茶論」からは、屋外での茶道・野点がカジュアルに楽しめる抹茶体験をご用意。愛らしい鹿の焼印を押したサクサクの特製もなか「鹿小種（しかこだね）」を味わいながら、鹿が描かれた赤膚焼の茶碗で、ご自身で抹茶を点てていただきます。

期間：4/12(日),19(日),26(日),5/3(日),17(日),24(日)

時間：11:00～13:00 随時開催

場所：鹿猿狐ビルヂング 1F中庭

価格：1,100円（税込）

鹿づくし7. 7頭の鹿が案内役。館内を巡る没入型オーディオガイド

スマートフォンアプリ「ON THE TRIP」と連携し、鹿猿狐ビルヂングの魅力を「耳」と「足」で味わう新たな音声ガイドが誕生します。テーマは「7頭の鹿からはじまる物語」。ご自身のスマートフォンを片手に、館内のあちこちにひっそりと隠れた7頭の鹿を探しながら、中川政七商店の歩みや建物の裏側に秘められたストーリーを紐解いていきます。

期間：4月中旬（予定）

言語：日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）

利用方法： App Store、Google Play、Webブラウザより再生可能

鹿猿狐ビルヂング

所在地：奈良県奈良市元林院町22番

アクセス：近鉄 奈良駅 徒歩約7分、JR関西本線 奈良駅 徒歩約15分

営業時間：中川政七商店 奈良本店 10：00～19：00

猿田彦珈琲 9:00～19:00(LO18:30)

喜つね11:00～15:00（LO 14:00）／17:00～21:00（コースLO 19:00、単品LO20:00）

茶論 10：00～19：00（LO 18:30）

定休日：なし（喜つねのみ水曜定休）

開業日：2021年4月14日