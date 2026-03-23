西日本鉄道株式会社

西鉄エアサービス(株)は、2026年4月1日(水)より、西日本エリア最大の国際拠点空港である関西国際空港（大阪府泉佐野市）において、上海吉祥航空（中国）のグランドハンドリング業務の受託を開始いたします。

当社では現在、北九州・福岡・佐賀・熊本・宮崎・山口宇部・松山・成田・新千歳の計9拠点（空港）でグランドハンドリング業務（空港地上支援業務）を受託しており、安全かつ高品質なサービスの提供に日々取り組んでおります。今回、当社初の関西エリア進出により、グランドハンドリング業務の受託は全国10拠点目となります。九州から北海道まで全国各地の空港で蓄積したノウハウを活用し、同空港での良質なサービスの提供に努めてまいります。

当社では、「ひとつ上のあんしんを ひとつ先のかいてきを 一人ひとりにときめきを ～keep on challenging～」をスローガンに掲げています。これからも、お客さまに信頼され選んでいただける企業であり続けるとともに、空港インフラ発展に貢献する「ひとつ上の安全と品質」を提供し、持続的な事業成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。

■ 西鉄エアサービス(株) 関西国際空港における事業展開について

【概要】

事業所名：空港事業本部 空港マネジメント部 関西国際空港所

所在地：大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 航空会社北ビル2階

＜業務内容＞

・空港カウンターでの搭乗手続きおよび手荷物受託・引渡し

・搭乗ゲートでの搭乗案内

・運航管理補助業務

・手荷物や貨物の仕分け・搭降載

・航空機地上支援

【スケジュール】

2026年2月1日 事業所開設

2026年4月1日 業務開始

（参考）西鉄エアサービス(株)の概要

【本社所在地】

福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号 西鉄博多駅前ビル7階

【設立】

1990 年12 月25 日

【資本金】

40百万円（西日本鉄道(株)100％出資）

【代表者】

代表取締役社長 木津 勇治

【事業内容】

航空旅客・手荷物・貨物等地上ハンドリング業、人材派遣事業、教育・研修事業

【主な取引先】当社がグランドハンドリング業務を受託している主な航空会社は下記の通りです。

日本航空、スターフライヤー、ジェットスター・ジャパン、チェジュ航空、スプリング・ジャパン、春秋航空、上海航空、上海吉祥航空、アシアナ航空、イベリア航空、エバー航空、大韓航空、中国東方航空、天草エアライン、チャイナエアライン、ジンエアー、エアロK、UPS航空、タイガーエア台湾、長竜航空、ベトナム航空、グレーターベイエアラインズ

【事業所数】

●空港事業 ＜9拠点＞※関西国際空港は除く

北九州空港、福岡空港、佐賀空港、熊本空港、宮崎空港、山口宇部空港、松山空港、

成田国際空港、新千歳空港

●人材派遣事業 ＜1事業部＞

福岡県福岡市中央区大名2丁目4番30号 西鉄赤坂ビル2階

●HRD事業（教育・研修） ＜1事業部＞

本社内

【従業員数】

823名(2026年3月1日現在)