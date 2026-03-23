【渋谷PARCO 10F】音楽・映像・フードが交差する一夜！渋谷PARCO 10F「PBOX STND」のオープニングパーティーを3月27日(金)に開催

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）は、渋谷PARCO10F PBOX STND（ピーボックススタンド、以下、本店舗）の開業を記念したOPENING PARTYを開催します。本企画では渋谷を象徴する様々なクリエイターやDJを誘致することに加え、PARTY後半は、9F DOMMUNE、10F PBOX、それぞれのフロアを横断し、ジャンルレス、シームレスな空間を「生」で体験できるサテライト・ビューイング・プログラム「PBOXDOMMUNE」も実施。イベント当日はDOMMUNEならびに万珍醸造とコラボレーションしたオリジナルドリンクの無料配布やアパレルブランドとの限定アイテム、オリジナルのグッズを発売いたします。

開催日程：3月27日（金）17:00～

開催場所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 10F PBOX STND

入場料金：フリー（当日の10Fからの配信はありませんので是非直接会場へお越しください）

来場特典：PBOXDOMMUNE “UFO LAGER”の配布

※無料配布以外のアルコール・ソフトドリンク及びフードは有料となります。

※アルコール提供に際し、身分証明書のご提示をお願いする場合があります。

※来場特典には数に限りがございます。

イベント概要

本イベントでは、DJやVJによるパフォーマンスを中心に、フード・ドリンク販売、限定グッズの販売、さらに来場者特典としてDOMMUNE主宰の宇川直宏氏がデザインした「UFO LAGER」の無料配布（先着順）を実施します。また、渋谷PARCO 9F「DOMMUNE」と連動したサテライト・ビューイング・プログラムも予定しており、音楽・映像・フードが交差する渋谷カルチャーを象徴する一夜限りのイベントとなります。

当日は、KENJI TAKIMIによるDJプレイに加え、21時からは9F SUPER DOMMUNEと10F PBOX STNDで連携したPBOXDOMMUNEによる、ワールドワイドなゲストを迎えた、サテライト・ビューイング・プログラムを予定。 会場では、唐揚げやフライドポテトなどのフードメニューをテイクアウトボックスで提供するほか、イベント用にセレクトしたドリンクを販売。DOMMUNE x MAGIC STICK x PBOX STNDによるコラボレーションTシャツやオリジナルキャップなど、数量限定のアイテムも販売。※提供内容に変更がある場合がございます。

●VJ：UKAWA NAOHIRO / REALROCKDESIGN

●DJ：KENJI TAKIMI / ABIU / SAMO / TIMO

AND DOMMUNE SATELLITE VIEWING

オリジナルドリンク「UFO LAGER」Presented by PBOXDOMMUNE

9FのDOMMUNEが、10FのPBOX STNDの放つ天空からの閃光に吸い込まれ、一体化していく「UFOのアブダクション」がコンセプトのPBOXDOMMUNE。 そのモチーフを飛躍的に展開し、UFOが発酵させ醸造したラガーをグラフィカルに表現！その強烈なビジュアルに吸い込まれるように味わう中身は、デイタイムの疲れた体を一瞬でリセットしてくれる超爽快なラガーテイスト。乾いた喉をごくごくと潤すクリアな喉越しは、渋谷の街に繰り出す前の景気付けに最高な仕上がり。カルチャーと開放感が交差するこの場所でしか出会えない特別な一杯を、ぜひご体感ください。

コラボアイテム「PBOXDOMMUNE T-SHIRTS」DOMMUNE x MAGIC STICK x PBOX STND

※画像は現在制作中のデザインとなります。最終的なプロダクトとは一部仕様やデザインが異なる場合がございます。



出演

宇川 直宏

1968 年生まれ。現“在”美術家。映像作家、グラフィックデザイナー、VJ、文筆家、大学教授など、80 年代末より極めて多岐に渡る活動を行う全方位的アーティスト。既成のファインアートと大衆文化の枠組みを抹消し、現在の日本にあって最も自由な表現活動を行っている。2010 年には、日本初のライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」を個人で開局。2021 年、第 71 回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

KENJI TAKIMI(Crue-L/Being Borings)

東京都生まれ。Master of The Romantic。House DJスキルで幅広く網羅。欧米を中心とした海外DJ公演多数。2019にはRecord MagazineのCoverにも。3枚のオフィシャルMIXCD。リミキサーとしてはCut Copy、Nina Kraviz、Phil Manzanera(Roxy Music)、Boris、Cornelius、Hiroshi Fujiwara、Sebastien Tellier、Pizzicato V、Dimitri From Paris、Your Song Is Goodなど。ファッション案件も多数。

PBOX STNDについて

音楽を選曲するようにドリンクやフードをキュレーションするソーシャルスタンドと、映像美と音響を備えたオルタナティブスペースが一体となったカルチャー拠点。各地からセレクトしたビールや蒸留酒、酒に寄り添う肴や軽食を提供し、 空間には4K対応大型LEDスクリーンとAlphaThetaの最新音響システムを常設しています。オルタナティブスペース(PBOX)としてデジタルアートの展示からPOPUPイベント、企業プロモーションまで、多様な体験の場所を提供すると共に、ソーシャルスタンド(STND)として外部プロジェクトを迎えるイベントやコラボレーションを通じて、日常と非日常が交差する場を生み出し、都市に開かれたコミュニティの形成を目指します。

HP：https://pbox-shibuya.com

Instagram：https://www.instagram.com/pbox_stnd/

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

HP ：https://greening.co.jp/