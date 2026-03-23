壱角家【無限ライス】キャンペーンの店舗拡大　壱角家が挑む『地域最高満足価格』『最高満腹感』を目指し、「家系めし」拡大を宣言!!

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、横浜家系ラーメンとライスの至福の組み合わせ「家系めし」を、より多くの皆様に楽しんでいただくために開催している「壱角家【無限ライス】キャンペーン」について、好評につき、2026年3月24日(火)より3月31日(火)の期間限定で、対象店舗を103店舗に拡大します。

「壱角家【無限ライス】キャンペーン」とは、麺類をご注文のお客様へ、ライス食べ放題を無料でご提供するキャンペーンです。お仕事帰りのパワーチャージに、学生さんのガッツリランチに、スープを吸った海苔をご飯に巻いて食べる至福の瞬間を、この機会にぜひ味わってください。

■【無限ライス】キャンペーンについて

・期間 ：2026年3月24日(火)～3月31日(火)

・キャンペーン概要：麺類をご注文のお客様に限り、ライス食べ放題を無料でご提供

家系ラーメンをご注文の方は、海苔2枚を追加

・追加対象店舗 ：以下の未実施店舗以外の全ての店舗で、2026年3月31日(火)まで開催します。

【未実施店舗】

アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

・対象店舗 ：以下の対象店舗は、2026年4月13日(月)まで開催します。

芝公園店、門前仲町店、川崎銀柳街店、溝の口店、溝の口駅前通店、蒲田店、西新宿本店、新宿西口店、新宿東南口店、新宿中央東口店、新橋店、日吉店、西川口店・秋葉原総本店、上大岡店、渋谷センター街店、新宿５丁目店、新宿アルタ裏店、千葉駅前店、横浜道 蒲田店

※品切れ、またはラストオーダー間際のご注文の場合はご提供出来ないことが御座います。

※店内でお食事のお客様が対象となります。

■壱角家の家系ラーメンについて

気持ちを込めて、丁寧に作り上げた濃厚でクリーミーな『濃まろ豚骨スープ』に、壱角家特製の、噛み応えのある特注中太麺が良く絡む。

二度、三度と食べるとクセになる、壱角家自信の一杯。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 212店舗 (内 FC37店舗) ※ 2026年3月2日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/