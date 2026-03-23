ソニーのデザイン部門がミラノデザインウィークにて環境配慮素材の多様な用途と可能性を模索する展示を開催

ソニーグループ株式会社

ソニーグループ株式会社（以下、ソニー）のデザイン部門であるクリエイティブセンターは、イタリア・ミラノで開催される世界最大規模のデザインイベント「ミラノデザインウィーク 2026」においてインテリア＆現代デザイン誌INTERNIが企画・主催する「INTERNI MATERIAE」に、「ESQUISSE―未来を描く素材―」を出展します。

ミラノ大学の歴史的な建築の内外で開催される「INTERNI MATERIAE」は、デザインの領域を横断した多様な対話を通じて素材の研究を深化させることをテーマに掲げています。ソニーは本テーマに共鳴し、環境配慮素材の多様な用途と新たな可能性を模索する展示を行います。

ソニーは持続可能な未来のために、環境に配慮した素材の開発を独自に行っています。今回の展示では、紙素材の「オリジナルブレンドマテリアル」を用いた家具や、天然由来の多孔質カーボン素材「Triporous(TM)（トリポーラス）」を使用した生地のクッションやラグなどを制作しました。

展示する家具は、ソニーのデザイナーが中心となってオリジナルブレンドマテリアルの最適な材料配合、加工方法の探索から手がけました。これまでオリジナルブレンドマテリアルは、製品のパッケージや名刺などに採用されてきました。原材料である竹、さとうきびの搾りかす、リサイクルペーパーの繊維の大きさや形態を変えることで様々なものに変化させられるという特性を生かし、研究開発の取り組みとして、原材料を熱と圧力でプレスして成型することで圧縮板にしたり、繊維を細くして紐にしたりするという試みも行っています。圧縮板の成型に用いるバインダー剤には、トウモロコシの茎や小麦の茎を原料とする植物由来のものを新たに開発しました。今回の展示では、プロトタイプとしてそれらの板や紐を家具や展示什器に応用することで、オリジナルブレンドマテリアルの新たな用途や可能性を引き出します。

さらに、コラボレーションとして、ミラノを拠点とし、Nature-Centered（自然中心）デザインの研究にも取り組んでいる伊藤節＆伊藤志信/Setsu & Shinobu Itoがデザインした家具も展示します。

※画像はイメージです。

展示概要

「ESQUISSE―未来を描く素材―」

FuoriSalone 2026 - INTERNI MATERIAE

会期：2026年4月20日（月）～4月30日（木）

時間：4月20日～26日 10:00-24:00（最終受付23:30）

4月27日～29日 10:00-22:00

4月30日 10:00-18:00

会場：University of Milan (Universita degli Studi di Milano)

Via Festa del Perdono 7, Milan, Italy

展示協力：日本包材株式会社

「ESQUISSE―未来を描く素材―」特設サイト

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/design/esquisse/

伊藤節＆伊藤志信/Setsu & Shinobu Ito

伊藤節＆伊藤志信/Setsu & Shinobu Itoは、イタリア・ミラノを拠点にプロダクトデザインや建築・空間デザインにおいて、インターナショナルな幅広いデザイン領域で、世界の様々な専門家との協業を通して個々のデザインに独自の視点でデザイン活動をしており、イタリアのインテリアブランドから家具等を発表する一方、ブランドコンサルティングに関するデザイン、サステナブルな視点でのデザインを行っています。

https://www.studioito.com/index.html

ソニーの環境配慮素材について

ソニーグループでは、2050年度までに環境負荷ゼロを目指す長期環境計画「Road to Zero」のもと、環境負荷低減の取組を推進しています。持続可能な未来の実現に向け、「オリジナルブレンドマテリアル」や「Triporous（トリポーラス）」という環境配慮素材も開発しています。

オリジナルブレンドマテリアル

パッケージにおける素材循環を実現することを目的に開発された紙素材。産地を特定した竹、さとうきびの搾りかす、リサイクルペーパーが原料で、さまざまなソニー製品のパッケージで活用されているほか、グループ各社の名刺や展示会ブースの什器も同素材で制作されるなど、その使用範囲を拡大しています。

https://www.sony.co.jp/corporate/sustainability/environment/technology/original-blended-material/

Triporous

米の籾殻を原料に開発された、天然由来の多孔質カーボン素材。特許を取得した独特の微細構造により、水や空気の浄化など幅広い応用が期待されています。籾殻は日本だけで年間約200万トン、世界中では年間約1億トン以上も排出されており、トリポーラスはこの余剰バイオマスを活用することで、環境に配慮した循環型社会の実現にも貢献します。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/

「ソニーグループ クリエイティブセンター」について

ソニーは、創業して間もなくデザインの重要性をいち早く認識し、デザイン室（現：クリエイティブセンター）を1961年に設立しました。「人のやらないことをやる」というソニーのDNAのもと、クリエイティブセンターはプロダクトからエンタテインメント、金融、モビリティなどの事業領域に活動の幅を広げ、ソニーグループの多岐に渡るデザインとブランディングを行っています。世界中の人々とともに、より豊かで心地よいライフスタイルの実現や、クリエイティビティとテクノロジーの融合によってもたらされる新たな価値の「原型」の創造を目指します。

https://www.sony.com/ja/design/

https://www.sony.com/en/design

Instagram: @sonydesign_official https://www.instagram.com/sonydesign_official/

「INTERNI MATERIAE」について

INTERNIは、Mondadori Media S.p.A（以下「MM」）が発行するインテリアと現代デザイン専門誌で、デザイン・建築業界に関連するイベントや展示会も主催しています。MMはINTERNIを通じ、「FuoriSalone」に際してミラノ大学にて「INTERNI MATERIAE」と題する展示イベントを2026年4月20日から30日まで開催します。

INTERNIは今回、最新の文化的な動向を受け継ぎながら、単一の素材に焦点を当て、その技術的・実験的な価値を探求します。ラテン語の「Materiae」は一般的に「素材」を意味しますが、同時に「素材＝分野＝テーマ」という意味も持っており、現代のデザインや建築において領域の枠を超えて連携することの大切さを示しています。「INTERNI MATERIAE」は、地球での暮らしをより豊かにするためのデザインや建築における新たな視点や表現の探索を促します。

https://www.internimagazine.com/