JAL、SKYTRAX「5スター」に9年連続で認定

日本航空株式会社

2026年3月23日

JALは、SKYTRAX社（*1）による「ワールド・エアライン・スター・レイティング」において、最高評価「5スター」に9年連続で認定されました。「5スター」は、空港や機内など、航空会社の提供する全てのサービスについて厳格な監査を行い、世界最高水準と認められた場合にのみ与えられます。JALの目指す「五感をくすぐる本物の体験」としてのサービスが、航空業界をリードする世界最高品質にあると評価されました。

■評価のポイント

1. 日本らしい質感と快適性が調和した座席空間

特にエアバスA350-1000型機のファーストクラス・ビジネスクラスにおいて、華美な装飾を排した日本の美意識に通じるデザインや、高品質な素材を用いた「本物」の質感、そして繊細で調和の取れた空間を提供しています。

2. 最上級の食体験

上質で洗練されたファーストクラスの機内食や、料理に合ったお飲み物のご提案など、「五感」で感じていただける感動と質の高いサービスをお届けしています。

3. デジタルでは代替できないホスピタリティ

機内における客室乗務員のおもてなしと安全へのプロ意識、また空港を含むあらゆるシーン・サービスにおいて一貫した高品質な顧客体験を実現しています。

JALグループは、新ブランドスローガン「Soaring Together」を2026年3月に発表しました。「お客さまの心に響く出会いと体験」の提供を通じて、サステナブルでウェルビーイングな未来を目指します。（*2）

お客さまからの共感度世界No.1のエアライングループとなるべく、JALグループはこれからも、機内だけでなく旅先・日常生活などあらゆるシーンにおいてお客さま一人一人に寄り添い、ともに歩んでいくパートナーとして、心に響く出会いと「本物の体験」をお届けしてまいります。

（*1）航空会社が提供するWebサイトや空港、機内におけるサービスに対して、格付けを行う英国を拠点とする会社

詳細URL：https://skytraxratings.com/the-worlds-5-star-airline

（*2）新ブランドスローガン「Soaring Together」 詳細URL:https://www.jal.com/ja/philosophy-vision/brand/

以上