サムライパートナーズとGMOインターネットグループ、合弁会社「GMOサムライコンテンツスタジオ株式会社」を設立

株式会社サムライパートナーズ

株式会社サムライパートナーズ（代表取締役CEO 入江巨之、以下サムライパートナーズ）と、GMOインターネットグループ株式会社（代表取締役グループ代表 熊谷 正寿、以下GMOインターネットグループ）は、合弁会社「GMOサムライコンテンツスタジオ株式会社」を設立し、このたび事業活動を本格始動いたします。

本合弁会社は、両社の経営資源を統合し、コンテンツの企画・開発から制作、運営、配信までを一体的に行うとともに、自社IP（知的財産）の創出、取得、管理及び活用を通じて、継続的なコンテンツ資産の形成を推進します。

【合弁会社設立の背景】

インターネットを通じた情報発信や映像配信、またオンラインとオフラインを融合したイベントの重要性は年々高まっています。これに伴い、企業・団体にとって高品質なコンテンツ制作と、それを支えるスタジオ環境の確保・活用は、重要な経営課題となっています。

サムライパートナーズは、番組・映像コンテンツ制作やイベント企画・運営において、音楽フェスティバル「WORLD DJ FESTIVAL JAPAN」やYouTube番組「Nontitle」などの豊富な実績と独自のノウハウを有し、社会・経済・ビジネスなど多様なテーマを扱うコンテンツを通じて、視聴者との信頼関係を築きながら事業を展開してきました。

一方、GMOインターネットグループは、「すべての人にインターネット」を掲げ、インターネットインフラ事業をはじめとする多様な事業を展開してきました。中でも、XR技術など最先端の配信・収録設備を備えた「GMOグローバルスタジオ」を有し、インターネットを通じた新たな価値創出やリアルとオンラインを融合した情報発信に取り組んできました。

両社はそれぞれの強みを活かし、スタジオ活用の高度化および新たなコンテンツの創出と成長を実現するため、本合弁会社を設立しました。

【各社の役割と合弁会社の提供価値】

サムライパートナーズは、すべての仕掛けに「ストーリー」を構築し、番組やイベントの企画立案から制作・運営までを担います。これまで培ってきたコンテンツのノウハウを提供しながら、著名人・経営者・有識者による対談番組や解説コンテンツなどを継続的に創出します。また、スポンサーと共創するコンテンツ開発や広告モデルの構築を通じて、消費者の共感を呼び起こし、コンテンツを事業として成長させます。

GMOインターネットグループは、「GMOグローバルスタジオ」という“場”の提供に加え、撮影やXR技術など最先端の配信技術を駆使し、インターネットインフラの強みを最大限に活かした制作環境を実現します。これにより、著名人や経営者が登壇する番組制作や大規模配信、有観客イベントにも対応可能な国内最高峰のスタジオを構築します。

本合弁会社では、サムライパートナーズの「心を動かす企画制作力・マーケティングノウハウ」と、GMOインターネットグループの「最先端のスタジオインフラ」を高度に融合し、世田谷区・用賀のGMOインターネットTOWER最上階に位置する「GMOグローバルスタジオ」および新たに渋谷に開設予定の「GMOサムライコンテンツスタジオ渋谷」（オープン日未定）の2拠点を活用しながら、番組や動画コンテンツの企画立案からキャスティング、撮影・制作、配信・運営までを一気通貫で提供いたします。 スタジオを単なる撮影場所として位置付けるのではなく、人・情報・企業が交差し、新たな信頼とトレンドが生まれる「発信拠点」として定義し、デジタルとリアルを横断してビジネスを加速させる次世代スタジオ・コンテンツ事業の創出を目指します。

【合弁会社の概要】

【代表コメント】

GMOサムライコンテンツスタジオ渋谷イメージ画像GMOグローバルスタジオイメージ画像[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/39_1_5a3db471705271b1f723d8346fc75333.jpg?v=202603230351 ]

■株式会社サムライパートナーズ 代表取締役CEO 入江 巨之

「GMOインターネットグループ様との合弁会社設立は、私たちにとって非常に大きな挑戦であり、同時に大きな可能性を感じています。熊谷代表が率いるGMOインターネットグループは、日本のインターネット産業を牽引し続けてきた存在であり、そのスピード感と意思決定力には深い敬意を抱いています。本合弁会社では、私たちのコンテンツ制作力と、最高水準のスタジオ環境を掛け合わせ、これまでにない映像体験・イベント体験を創出してまいります。」

■GMOインターネットグループ グループ代表 熊谷 正寿

「入江社長は、卓越した直感と構想力、そして圧倒的な実行力を併せ持つ、まさに天才的な経営者だと感じています。コンテンツという不確実性の高い領域において、次々と価値を生み出し、事業として成立させてきたその手腕は唯一無二です。今回の合弁会社設立は、GMOインターネットグループが培ってきたインターネットインフラと“場”の力に、入江社長率いるサムライパートナーズのクリエイティビティと事業推進力を掛け合わせる挑戦です。世界に通用するコンテンツを、日本から発信していくことを心から楽しみにしています。」

■株式会社サムライパートナーズ（URL：https://samurai-partners.jp/）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/39_2_ade780515ca8941a5cb06a3f2229845a.jpg?v=202603230351 ]

【サムライパートナーズについて】

サムライパートナーズは、YouTube起点のコンテンツプロデュースを中核に、D2Cブランド事業、リアルイベントIP事業を展開する「マーケティング×エンターテインメント」カンパニーです。「世界基準の“仕掛け”で日本を前進させる」をビジョンに掲げ、すべての事業に「ストーリー」を付加し、機能や価格だけでは動かない消費者の共感と熱狂を生み出すことを基本方針としています。YouTuber「ヒカル」や「西村博之氏（ひろゆき）」らトップインフルエンサーの影響力と企画力を掛け合わせ、再生数1億回超の番組『Nontitle』や大型音楽フェスティバルなど、デジタルとリアルを横断して日本経済を動かすビッグコンテンツを多数創出しています。

■GMOインターネットグループ株式会社 （URL：https://group.gmo）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/39_3_3783379850e8f0ecf60eadad2f505f54.jpg?v=202603230351 ]

【GMOインターネットグループについて】

GMOインターネットグループは、ドメインやサーバーレンタル、決済などビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネットセキュリティ、インターネット広告、インターネットメディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ120社以上に在籍する約8,000名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者（エンジニア・クリエイター・ディレクター）が50%を超えています。