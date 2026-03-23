LandSkip、MRI検査室向け映像ソリューション「Medical Projection」の検証結果を公開

株式会社ランドスキップ

医療機関向けデジタル窓「Medical Window（メディカル ウィンドウ）」を提供する株式会社ランドスキップ（代表取締役：下村一樹、以下 LandSkip）は、MRI検査室向けの映像ソリューション「Medical Projection（メディカル プロジェクション）」について、MRI環境下におけるノイズ試験結果を公開しました。

本試験は、国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センターとの共同研究により実施され、MRI撮像において一般的に用いられるSE法および高速SE法の条件下で検証を行いました。その結果、本製品の使用によるホワイトノイズの発生は認められず、MRI環境下において電波ノイズの影響を与えないことが確認されました。

また、本製品は国立大学法人 新潟大学医歯学総合病院のMRI検査室にも採用されています。LandSkipは本製品を通じて、患者の検査体験の質向上と、より快適な医療空間の実現を目指してまいります。

▼MRI向けソリューション「Medical Projection」とは

「Medical Projection」は、MRI検査室の天井や壁面に高輝度・高解像度の映像を投影し、没入型の映像空間を演出する医療向けソリューションです。

MRI検査は、閉鎖空間で長時間静止する必要があるため、患者が不安や緊張を感じやすい検査として知られています。本製品は、自然風景などの映像コンテンツを室内に投影することで、検査空間の心理的ストレスの軽減を図ります。

MRI特有の強力な磁場環境でも安全に運用できる専用筐体を採用し、検査機器への電波ノイズの影響を防ぐ特殊シールド処理を施しています。

また、天井や壁面だけでなくMRI装置本体と連動した映像投影にも対応しており、設置環境や視線方向に応じた柔軟な空間演出が可能です。さらに、室内全体に広がる8Kの高画質イマーシブコンテンツを提供し、季節や患者の状況に応じた映像の切り替えやカスタマイズにも対応しています。

▼国立研究機関との共同研究によるノイズ試験

MRI検査では、わずかな電波ノイズでも画像品質に影響を及ぼす可能性があるため、検査室内に設置する機器には高い電磁環境適合性が求められます。

本製品は、国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センターとの共同研究により、MRI環境下でのノイズ試験を実施しました。

MRI撮像条件として一般的なSE法および高速SE法を用いた検証の結果、本製品の使用によるホワイトノイズの発生は確認されず、特殊シールド処理の有効性が確認されました。

これにより、「Medical Projection」はMRI環境においても安心して設置・運用できるソリューションであることが確認されています。

▼国立大学病院での採用

新潟大学医歯学総合病院は、新潟市にある国立大学法人 新潟大学の附属病院で、新潟県内唯一の特定機能病院です。医科32診療科、歯科5診療科、計37診療科を有し、827床の病床を備える高度医療機関として、地域医療を支えています。

同院ではMRI検査室の更新に伴い、本製品を採用。検査室の壁面・天井に設置された2台の「Medical Projection」を連動させ、没入型の映像空間を構築しています。

水中や森林などの自然映像を投影することで、検査空間におけるストレスの軽減を図り、特に小児患者や閉所恐怖症の患者にも配慮した環境づくりを可能にしています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_zFRsp6xc5E ]

LandSkipは今後も、患者の検査体験の質向上に寄与し、より快適な医療空間の実現を目指してまいります。

▼会社概要

株式会社ランドスキップ

本社所在地：札幌市中央区北３条東５丁目 岩佐ビル3F

東京オフィス・ショールーム：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル4F

代 表 者：代表取締役 下村一樹

設立年月：2015年6月1日（景観の日）

事業内容：デジタル窓、デジタル空間演出、デジタルサイネージ事業

Ｕ Ｒ Ｌ：https://landskip.co.jp/

お問い合わせ：hello@landskip.co.jp

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