AI時代に、個人は何を鍛えるべきか？：仕事で差がつく「違いを見る力」（組織行動科学(R)）

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は、AI時代に個人が伸ばすべき力について整理したレポートを公開しました。

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生成AIの普及により、知識を調べること、答えをまとめること、情報を整理すること、定型的な進め方を確認することは、以前よりも速く行いやすくなっています。

その一方で、多くの人が感じ始めているのが、「知識を増やしているのに不安が消えない」「学んでいるのに、仕事で差がつく理由が分からない」という変化です。

理由は明確です。これから仕事で差がつくのは、単に知識を持っていることや、正解を覚えていることだけではないからです。

顧客ごと、案件ごと、関係者ごとに条件が違う仕事では、何が違うのかを見て、何を確かめるべきかを考え、なぜそうなっているのかを捉え、どう進めるかを判断する力が求められます。

本レポートでは、AI時代にこれから評価されるのは、知識が多い人ではなく、違いを見て考えられる人であることを整理しました。

AIが強いのは、「すでにある答え」を扱うこと

生成AIは、既存知識をもとに答えること、情報を整理すること、定型的な選択肢を示すことを得意としています。制度説明、文章作成、既存事例の整理、標準的な進め方の提示などは、その代表例です。

つまり、AIが強いのは、「すでにある答え」を扱うことです。何を調べればよいかが分かっている。どの情報を整理すればよいかが決まっている。どの手順を使えばよいかが明確である。こうした場面では、AIは非常に高い支援力を発揮します。

これは、個人にとって大きな助けになります。一方で、これまで価値があるとされてきた「知っていること」「覚えていること」だけでは、仕事で差がつきにくくなっていることも意味します。

なぜ今、知識を増やしても不安が消えにくいのか

AI時代に不安を感じる人の多くは、「もっと知識を増やさないといけない」と考えがちです。しかし実際には、不安の原因は知識不足だけではない場合があります。

本当は、

- 何が違うのかが見えていない- 何を確認すべきかが分からない- なぜそうなっているのかを捉えきれていない- だから判断に自信が持てない

こうした状態が、不安の正体であることも少なくありません。

知識があることと、状況に応じて考えられることは同じではありません。

- 前者は、答えを知っている状態- 後者は、違いを見て、自分で判断できる状態

だからこそ、知識を増やしているのに不安が消えない人がいます。それは、覚える量が足りないからではなく、違いを見て考える経験が十分に積み上がっていないからかもしれません。

これから仕事で差がつくのは、「知っている人」ではなく「違いから考えられる人」

これまで多くの人は、知識を増やすこと、正しい手順を覚えること、前例を知ることが成長につながると考えてきました。それ自体は間違いではありません。知識は今後も必要です。

しかし、知識を持っていることと、状況に応じて考えられることは同じではありません。

- 前者は、すでにある答えを扱う力- 後者は、違いを見て、自分で問いを立て、判断する力

現実の仕事では、前回と同じようには進められない場面が多くあります。顧客が違う。案件の背景が違う。現場の制約が違う。関係者の立場が違う。そのたびに必要になるのは、正解を知っていること以上に、今回の違いを見て考えられることです。

「違いを見る力」が、これからの仕事の質を決める

これから評価されやすいのは、知っている人より、考えられる人です。

仕事で差がつく人は、単に知識量が多い人ではありません。状況の違いを見て、判断の前提を確認し、安易に前例を当てはめずに考えられる人です。

必要なのは、たとえば次のような力です。

- 前回と何が違うのかを見る力- 何を確認しないと判断できないかを考える力- なぜその違いが生まれているのかを捉える力- どの進め方が現実的かを比較する力- 何を優先して進めるべきかを決める力

これらは、どれも単なる知識量では代替できません。だからこそ、AI時代に個人の仕事で差がつくのは、「どれだけ知っているか」より「どれだけ違いを見て考えられるか」です。

この力は、勉強だけでは育ちにくい

違いを見て考える力は、知識を増やすだけでは育ちません。なぜなら、この力は、答えを覚えることではなく、現実の違いに向き合う経験の中で少しずつ育つからです。

日々の仕事の中で、

- 前回と何が違うのか- 何を確認しないと判断できないのか- なぜその違いが生まれているのか- どの選択肢が現実的なのか- 次に同じような場面が来たら何を基準にするのか

を考えることによって、この力は積み上がっていきます。

つまり、AI時代の成長では、単に学ぶ量を増やすことよりも、仕事の中でどれだけ違いを見て考えたかが重要になります。

個人が今日から見直せる5つのこと

AI時代に個人が成長するためには、次の点を意識することが重要です。

- 答えを探す前に、何が違うのかを見る- 結論だけでなく、判断理由を言葉にする- 前例を当てはめる前に、今回の条件差を確かめる- 判断したあとに、何を基準にしたかを振り返る- 知識を増やすことと、考える力を育てることを分けて考える

大切なのは、何か特別な訓練を始めることだけではありません。普段の仕事の中で、「今回の違いは何か」「なぜそう判断したのか」を意識するだけでも、成長の質は変わります。

AI時代に個人が伸ばすべきなのは、「答え」ではなく「問い」の質

これからの仕事で価値が出るのは、答えを素早く返すことだけではありません。むしろ重要になるのは、何を疑問として持つか、何を確認すべきと見るか、どこに差があると捉えるかという、問いの質です。

- 同じ情報を見ても、違いを見つけられる人と見つけられない人がいます- 同じ会議に出ても、何を確認すべきかに気づく人と、気づかない人がいます- 同じ前例を見ても、それをそのまま当てはめる人と、「今回は何が違うか」を考える人がいます

この違いが、そのまま仕事の質の違いになります。だからこそ、これから個人が伸ばすべきなのは、単なる答えの量ではなく、違いを見て問いを立てる力です。

まとめ

AI時代に個人の仕事で差がつくのは、どれだけ答えを覚えているかではありません。これから評価されるのは、現実の違いを見て、事実を確かめ、理由を考え、どう進めるかを判断できる人です。

生成AIが強いのは、答えを整理し、質問に答えることです。一方で、人が価値を出し続けるのは、違いを見て、問いを立て、判断する領域です。

だからこそ、これからの成長では、「何を知るか」だけでなく、「何が違うのかを見て、どう考えたか」がより重要になります。AI時代に評価される人は、知識が多い人ではなく、違いを見て考えられる人です。

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より詳しく考えたい方へ

https://prtimes.jp/a/?f=d68315-188-8144e17adc057989b42e940b6097992d.pdf

本テーマをさらに深く考えたい方は、日々の仕事の中で次の点を振り返ることが有効です。

- 自分は、答えを探すことに偏っていないか- 前回との違いを見ずに、前例を当てはめていないか- 判断理由を言葉にしないまま進めていないか- 仕事のあとに、何を基準に考えたかを振り返っているか- 知識を増やすことと、考える力を育てることを混同していないか

こうした問いを持つこと自体が、AI時代に必要な成長の出発点になります。

会社概要

リクエスト株式会社

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代表取締役 甲畑智康：https://requestgroup.jp/profile

E-mail：request@requestgroup.jp

リクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）は「より善くを目的に」を掲げ、33.8万人の働く人のデータに基づいた 組織行動科学(R) を基盤に、7つの研究機関が980社を支援している企業です。

組織行動科学(R)は組織で働く私達の思考と行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を事業環境と経験から解明し、より善く再現する手段です。